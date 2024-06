Eurovolby: EPP zůstanou nejsilnější stranou v europarlamentu, ukazují odhady

Evropský parlament začal postupně zveřejňovat odhady, přičemž kompletní výsledky pro celý evropský blok budou dostupné až po 23:00, kdy se uzavřou poslední volební místnosti v Itálii.

Analytici ze střediska Europe Elects předpovídají, že lidovecká frakce získá až 186 mandátů, což je o osm více než dosud. Frakce socialistů a demokratů (S&D) by mohla skončit druhá se 136 mandáty, což je o čtyři méně než v současnosti.

Třetí by měla být liberální Renew s 89 mandáty, což představuje pokles o 13 mandátů. Konzervativní ECR by měla získat o pět mandátů více a krajně pravicová skupina Identita a demokracie (ID) o osm více. Frakce Zelených by naopak měla ztratit 17 mandátů.

V evropských volbách sice kandidují národní politické strany, ale zvolení europoslanci, jichž bude letos 720, se většinou připojí k nadnárodním politickým skupinám. Většina národních stran je přidružena k celoevropské politické straně.

V dosavadním Evropském parlamentu je sedm politických skupin: lidovecká frakce (EPP), frakce socialistů a demokratů (S&D), liberální frakce Renew, frakce Zelených/Evropské svobodné aliance, frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR), Skupina pro identitu a demokracii (ID) a Levice v Evropském parlamentu (GUE/NGL).

Mohou vzniknout i nové politické skupiny, jak požadují například představitelé krajně pravicových stran. Pro vznik politické skupiny je potřeba nejméně 23 europoslanců zvolených v alespoň sedmi členských státech. Jednání o ustavení politických skupin mohou trvat až do prvního plenárního zasedání, přičemž název a složení skupiny je nutné oznámit do 15. července.