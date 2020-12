Bez dohody má britské vody před rybáři EU chránit námořnictvo

Zhruba 80metrů dlouhá ozbrojená plavidla budou mít pravomoci zastavit, zkontrolovat a v krajním případě i zadržet veškeré rybářské lodě zemí EU, které budou lovit v britské výlučné ekonomické zóně (EEZ). Ta může sahat až 320 kilometrů od pobřeží, píše list s odvoláním na zdroje z námořnictva.

Lodě jsou vybaveny i kulomety, nečeká se však, že by je proti rybářům námořnictvo použilo. "Udělali jsme vše pro to, abychom se ujistili, že jsme připraveni na všechny možnosti," cituje The Guardian tento zdroj.

List v této souvislosti připomíná takzvané tresčí války mezi Británií a Islandem v 50. a 70. letech minulého století. Mezi oběma zeměmi se tehdy rozhořel spor ohledně na vod bohatých na ryby nedaleko Islandu, během kterého docházelo k vášnivým střetům. Rybáři si navzájem prořezávali sítě či do sebe naráželi loděmi. V několika případech došlo i na střelbu, konflikt se však obešel bez obětí.

Británie opustila evropský blok v lednu a přechodné období, kdy se stále řídí stejnými pravidly jako v době svého členství, skončí poslední den letošního roku. Na uzavření dohody mají několik posledních dní, Londýn i Brusel uvedly, že chtějí mít jasno do neděle.

Obě strany mají již větší část jejího textu hotovou, vedle rybolovu se však stále přou o pravidla hospodářské soutěže a o dohled nad řešením sporů. Británie chce pro své rybáře výrazně vyšší podíl na úlovcích, než jim v britských vodách zaručuje dosavadní uspořádání. Francie, Nizozemsko a další pobřežní státy však nechtějí na britské požadavky přistoupit.