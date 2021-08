Británie chce tento týden z Afghánistánu odvézt dalších 6000 lidí

Nejvíce svých občanů a místních obávajících se represí za strany Tálibánu evakuovaly dosud Spojené státy. Od 14. srpna jich podle nedělního oznámení prezidenta Joea Bidena odvezly na 28.000, z toho 11.000 za tento víkend. Biden také uvedl, že celkem od července USA evaukovaly z Afghánistánu 33.000 lidí.

Británie od předminulého víkendu z Afghánistánu odvezla na 5700 lidí, uvedlo v neděli její ministerstvo obrany. Zhruba stejný počet se chystá evakuovat tento týden. Podle deníku The Times kvůli tomu vláda posunula původní úterní termín pro poslední let na pátek či sobotu. Agentura Reuters ale minulý týden uvedla, že úterý nebylo zatím schváleno jako termín pro poslední let britského královského letectva.

Německo dosud evakuovalo na 2500 lidí z Afghánistánu, z toho asi 1850 byli Afghánci, oznámilo podle agentury DPA v neděli večer ministerstvo zahraničí.

Kvůli situaci v Afghánistánu mají v úterý na online schůzce jednat lídři skupiny G7. Toto jednání se koná z iniciativy Británie, která podle zdrojů agentury Reuters hodlá navrhnout zvážení sankcí vůči Tálibánu. O možnosti sankcí hovořil už minulý týden britský ministr zahraničí Dominic Raab. Podle některých expertů je ale nepravděpodobné, že by byly zavedeny okamžitě, uvedla agentura Reuters.

Předminulý týden Tálibán dobyl několik velkých měst, jako poslední i metropoli Kábul, a obsadil tak téměř celou zemi. Řada měst a obcí se tálibům vzdala bez boje. Ze země se od předminulého víkendu snaží dostat tisíce lidí, kteří způsobují chaos na kábulském letišti. Mnozí utíkají kvůli strachu z represí ze strany Tálibánu kvůli tomu, že v předchozích letech podporovali vládu či západní spojence, další se obávají obnovení radikální verze islámského práva šaría, které se Tálibán držel během své dřívější vlády v zemi v letech 1996-2001, než ho svrhla protiteroristické operace vedená USA a Británií. Během zmatků provázejících evakuaci na kábulském mezinárodním letišti zahynulo od začátku minulého týdne nejméně 20 lidí.

Tálibánu v zemi už vzdorují jen místní jednotky v údolí Pandžšír, které v sobotu oznámily, že získaly kontrolu nad třemi okresy. Jejich velitelé tvrdí, že se nevzdají, i oni jsou ale připraveni s Tálibánem jednat o utvoření vlády, která by zahrnovala všechny afghánské etnické skupiny. Ruský velvyslanec v Kábulu Dmitrij Žirnov uvedl, že ho Tálibán požádal, že předat vůdcům v údolí Pandžšír zprávu o ochotě jednat i s nimi, informovala v noci na dnešek agentura DPA. Tálibán se v příštích dnech chystá jednat s bývalými guvernéry a sesazenými vysokými činiteli většiny provincií.