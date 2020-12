Británie je kvůli mutaci koronaviru odstřižená od světa, hrozí nedostatek potravin

Ministr zdravotnictví Matt Hancock již dříve varoval, že nová mutace koronaviru, která může být až o 70 procent nakažlivější než ta dosavadní, se "dostává mimo kontrolu". Nová podoba viru se začala rychle šířit především v Londýně a na jihovýchodě Anglie. Podle expertů ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by byla smrtelnější či reagovala jinak na vakcíny.

Britská vláda spustila plány na odstavení kamionů v jihovýchodním hrabství Kent, které měla v záloze pro případ možného přerušení dopravy po 31. prosinci, kdy skončí přechodné období, po jehož konci se už Británie nebude řídit unijním právem. Jednání o budoucích obchodních vztazích mezi EU a Spojeným královstvím, která mají dnes pokračovat, totiž stále váznou.

Kamiony mířící k přístavům, které jsou pro běžnou dopravu uzavřeny, nyní britské úřady odstavují na dálnici M20 napříč hrabstvím Kent. K uskladnění zboží má být rovněž využito nedaleké letiště. U vjezdu do přístavu v Doveru jsou velké nápisy s varováním, že francouzská hranice je zavřená. I přesto však do přístavu proudila nákladní auta, které pak policie musela otáčet.

Francouzská federace nákladních dopravců FNTR uvedla, že pro řidiče, kteří kvůli nejnovějším opatřením uvázli v Británii, začala být situace katastrofální. Podle mluvčí FNTR mnozí skončili na parkovištích bez přístupu k toaletám.

Druhý největší britský supermarketový řetězec Sainsbury's uvedl, že výpadky zboží na regálech v supermarketech se projeví v řádu dní. "Pokud se nic nezmění, uvidíme v nadcházejících dnech nedostatek hlávkového salátu, dalších salátů, květáku, brokolice a citrusových plodů, které se v tuto roční dobu dováží z kontinentu," varoval supermarket.

