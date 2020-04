Británie má patrně nejvíc smrtící epidemii z Evropy, domnívá se expert. Vláda čelí kritice

Britská vláda v posledních týdnech čelí kritice v souvislosti s řadou aspektů boje proti koronaviru. Nejdříve zaznívaly výhrady kvůli pozdějšímu zavedení plošných omezení, poté se velkým tématem stal i nedostatek ochranných pomůcek ve zdravotnictví a relativně pomalé testování. Jeden z hlavních vládních expertů Patrick Vallance tento týden připustil, že stopování nákazy po prvotní fázi epidemie nezrychlovalo "tak, jak zrychlovat mělo".

The chief scientific advisor to the government has admitted that coronavirus testing in the UK should have been ramped up more quicklyhttps://t.co/fPdu40ahcb pic.twitter.com/W5jAR0tWFj