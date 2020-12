Britové by nyní brexit odmítli, ukazuje hned několik průzkumů

Názory na brexit se různí ještě víc v případě otázky, jak by voliči hlasovali dnes. Z několika průzkumů z předchozích měsíců, které prováděly společnosti ComRes, Deltapoll a YouGov, podle BBC vyplynulo, že pro odchod z EU by se nyní vyslovilo jen 47 procent britských voličů. Zbylých 53 procent by naopak chtělo v unii zůstat.

V referendu o vystoupení Británie z EU, které se konalo v červnu 2016, hlasovalo pro odchod z unie 51,9 procenta zúčastněných. Účast činila 72,2 procenta.

Z pravidelných průzkumů agentury YouGov v posledních třech měsících vyplynulo, že v průměru 49 procent dotázaných považuje rozhodnutí Británie odejít z EU za špatné.

With Britain on the cusp of leaving the transition period, by 51% to 40% Britons think we were wrong to vote to leave the EUhttps://t.co/Xq5tiBkoA3 pic.twitter.com/fCRNWaYAnR