Britská církev a centrální banka profitovaly z otrokářství, teď se kajou

Britský list The Daily Telegraph zveřejnil ve středu článek, ve němž informoval o "britských firmách, které vydělávaly na otrokářství a jeho zákazu". Uvedl mimo jiné, že z obchodování s otroky profitovala téměř stovka duchovních anglikánské církve včetně jednoho biskupa.

"Oceňujeme vedoucí roli, kterou duchovní a aktivní členové anglikánské církve sehráli na cestě ke zrušení otroctví, zároveň je ale pro nás zdrojem hanby, že jiní lidé z naší církve se do obchodování s otroky aktivně zapojili a profitovali z něj," uvedla dnes mluvčí anglikánů, k nimž se hlásí asi 25 milionů lidí. "Otroctví a vykořisťování nemá v naší společnosti místo," dodala.

Z databáze londýnské univerzity UCL, z níž vycházel článek listu The Daily Telegraph, vyplývá, že se z obchodování s otroky profitovalo také nejméně jedenáct bývalých guvernérů britské centrální banky a šestnáct členů její bankovní rady.

"Není pochyb, že obchodování s otroky v 18. a 19 století je nepřijatelnou součástí anglické historie," uvedla mluvčí Bank of England. Zároveň zdůraznila, že jako instituce se banka přímo do obchodování nikdy nezapojila. Za roli svých bývalých guvernérů a dalších vysoce postavených představitelů se ale omluvila. Podle mluvčí nebude banka nadále ve svých prostorách vystavovat obrazy představitelů, kteří se do obchodování s otroky zapojili.

Už ve středu se za historické vazby na obchod s otroky omluvily také řetězec hospod Greene King, pojišťovací společnost Lloyd či banka Barclays.

Řada britských institucí a společností zbohatla nejen na přímých výnosech z otrocké práce, ale i na vládních kompenzacích, které dostaly po zrušení otroctví v roce 1833. Odškodné vláda totiž nevyplácela otrokům, ale otrokářům za "ztrátu lidského majetku".

Debata o kolonialismu, rasismu a otrokářské minulosti se v Británii rozproudila v souvislosti s demonstracemi po smrti amerického černocha George Floyda, který na konci května zemřel v Minneapolisu při zatýkání bělošským policistou.

V anglickém Bristolu účastníci jednoho z protestů strhli sochu Edwarda Colstona, který zbohatl na obchodování s otroky. V Londýně následně odstranili pomník dalšího obchodníka s otroky Roberta Milligana. Jedna z kolejí Oxfordské univerzity se ve středu vyslovila pro odstranění sochy politika, podnikatele a kolonizátora Cecila Rhodese.