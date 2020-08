Černá Hora odkládá začátek školního roku, koronavirus by mohl ohrozit zdraví dětí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Úřady v Černé Hoře se rozhodly o měsíc odložit začátek nového školního roku kvůli nejisté koronavirové situaci. Uvedla to agentura AFP s tím, že místní školáci by měli usednout do školních lavic až 1. října.