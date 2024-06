Balkánské státy postihl masivní blackout. Nefungují semafory, MHD ani obchody, na silnicích je chaos

Pokud by maďarský premiér Viktor Orbán a jeho strana Fidesz chtěli vstoupit do frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) v Evropském parlamentu (EP), museli by předložit písemné prohlášení vyjadřující podporu Ukrajině, uvedl spolupředseda ECR Nicola Procaccini, podle portálu Euractiv.it.