Drtivá většina lidstva dýchá podle WHO znečištěný vzduch

— Autor: ČTK

Drtivá většina lidstva, celých 99 procent, dýchá podle Světové zdravotnické organizace (WHO) znečištěný vzduch. Každoročně kvůli tomu předčasně zemře více než sedm milionů lidí. WHO to uvedla v dnes zveřejněné zprávě, o níž informuje agentura DPA.