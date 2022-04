Johnson si myslí, že v říjnu bude stále předsedou vlády

"Ano," odpověděl Johnson na otázku novinářů, zda si myslí, že bude ještě v říjnu britským premiérem. Veřejnost podle něj chce, aby se vláda soustředila na důležité věci, jako je zmírnění růstu životních nákladů. "Myslím, že lidé v naší zemi chtějí, aby vláda začala pracovat a soustředila se na otázky, kvůli kterým jsme byli zvoleni," dodal.

Johnsonova pozice se v posledních měsících otřásá kvůli setkáním, které se konaly ve vládní čtvrti a v Downing Street v rozporu s tehdy platnými nařízeními přijatými kvůli pandemii nemoci covid-19. Policie v souvislosti s aférou udělila 50 pokut, jedna se týkala i samotného Johnsona. Konání večírků prokázala i zpráva z vyšetřování úřednice Sue Grayové.

Premiér se za akce omluvil, ale řekl, že kvůli nim nehodlá rezignovat. Netušil prý, že jsou v rozporu v pravidly proti šíření koronavirové infekce.

Parlamentní výbor vyšetří, zda Johnson poslance při projevech v Dolní sněmovně úmyslně klamal. Vyšetřování však může začít až poté, co své vlastní vyšetřování ukončí policie. To může trvat ještě několik měsíců. Pokud by výbor došel k závěru, že Johnson neříkal pravdu úmyslně, jednalo by se o pohrdání parlamentem, za které hrozí sankce.