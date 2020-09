Johnson vybírá do vedení klíčových médií své spojence

Dacre se má stát šéfem regulátora médií Ofcom a nahradit Terence Burnse, který odchází koncem roku. Moore, který sepsal životopis někdejší premiérky Margaret Thatcherové, má řídit BBC.

The Times píše, že jmenování těchto pravicových zastánců brexitu vyvolá šok v celém mediálním prostředí.

Dacre už s Johnsonovým úřadem o jmenování do Ofcomu jedná. Podle The Times zakročí proti údajnému jednostrannému zaměření BBC a bude chtít, aby se soustředila na svou základní roli veřejnoprávního média. Během svého působení v Daily Mailu patřil Dacre ke kritikům platforem jako Google a Facebook a poukazoval na to, že vydělávají velké sumy, a přitom informace přebírají z jiných médií, aniž za to platí. Je údajně připraven nabídku přijmout, pokud získá ujištění, že bude mít volné ruce. The Times také uvádí, že v Johnsonově úřadu zatím nikdo nepotvrdil, že je Dacre hlavním kandidátem do čela Ofcomu.

The Times cituje zdroj blízký předsedovi vlády, který řekl, že plán je "součástí premiérova záměru jmenovat do klíčových pozic spojence".

Moorea Johnson požádal, aby se ujal vedení BBC, asi před měsícem a podle zdrojů The Times je to nyní "hotová věc". Moore ještě vyjednává o detailech.