Lukašenko: Po zastřelení důstojníka KGB už byly zatčeny stovky lidí

"Už několik stovek lidí sedí (ve vazební věznici). Všichni vypovídají. Pár exemplářů jste už viděli a bude jich na obrazovkách televizí ještě víc. Ukážeme, kdo je kdo," řekl Lukašenko podle státní agentury Belta. "Jestli si ti darebáci myslí, že je v zahraničí nedostaneme, tak to se pletou. Neodpustíme jim smrt našeho chlapce!" vzkázal šéf státu na adresu opozičních předáků, kteří byli už dříve donuceni k odchodu do exilu v zahraničí.

Porada u hlavy státu začala minutou ticha k uctění památky zabitého pracovníka KGB Dmitrije Fedosjuka, který měl dnes pohřeb. Lukašenko hovořil o podrobnostech z hlášení incidentu.

"Dima (zdrobnělina jména Dmitrij - pozn. ČTK) při vstupu do bytu předstihl ostatní a fakticky je kryl. Chlapci, jakmile spatřili člověka se zbraní, varovali, ať odhodí zbraň na podlahu. Místo toho ten darebák vystřelil na Dmitrije a trefil ho přímo do srdce. Dmitrij ještě při pádu stačil dvakrát vystřelit na svého vraha, potřetí už vystřelit nedokázal," vylíčil Lukašenko.

Prezident ví o kritice v médiích, že příslušníci silových složek neměli při zásahu neprůstřelné vesty, ale agenti podle něj nechtěli vyvolat znepokojení u občanů, kteří špatně reagují na pohled na zásahový tým v plné zbroji. "Co na to říci? Je těžké je za to odsuzovat. Prostě chlapci se nechtěli při obraně lidí zbytečně předvádět," dodal.

Z bytu podle Lukašenka nejprve dvakrát - jednou muž a jednou žena - volali na policii o pomoc. Vyslaný tým pak vyrazil dveře a vstoupil dovnitř, "aby poskytl pomoc darebákům, kteří volali o pomoc", ale ti si ve skutečnosti chystali zbraně a vše natáčeli na video, které v přímém přenosu vysílali do Polska a do Ameriky. Ukázalo se, že nešlo o běžné účastníky protestního hnutí, ale o "opravdové účastníky povstání", řekl prezident. Incident byl podle něj dlouho a pečlivě připravovanou provokací.

"Nejsme natolik hloupí, abychom dělali čistky na všech frontách, i když i to umíme. Mohli by utrpět nevinní lidé, kteří s tím vším nemají nic společného. Proto upřesňuji, že různé lidi a organizace budeme zpracovávat bodově, cíleně a přiměřeně za pomoci zvláštních služeb a jednotek ministerstva vnitra. Jsme dost chytří, abychom se přesně vypořádali s každým darebákem," prohlásil šéf státu.

Opoziční server Naša Niva uvedl, že člena běloruské KGB zastřelil a následně sám přišel o život programátor Andrej Zelcer, který pracoval pro americkou IT firmu. Incident natáčela Zelcerova manželka, která byla vzápětí zatčena a obviněna ze spoluúčasti na vraždě příslušníka KGB.

Opoziční aktivista Pavel Latuško agentuře AP řekl, že za Lukašenka není poctivé vyšetření incidentu možné. "Za teroristu byl prohlášen nejen Andrej Zelcer, klidný a soucitný muž, ale vůbec všichni, kdo nesouhlasí s Lukašenkovým režimem," řekl Latuško z varšavského exilu.

Běloruské úřady od středy blokují přístup na server populárního ruského deníku Komsomolskaja pravda, který má v Bělorusku na 20.000 čtenářů denně. Úřady tento krok nevysvětlily, ale podle AP nejspíše souvisí s tím, že se v listě objevil komentář přítele zastřeleného programátora, který jej vykreslil v pozitivním světle.

Mluvčí Kremlu Dmitrj Peskov dnes prohlásil, že ruské úřady "kategoricky nesouhlasí" se zablokováním webu ruského deníku a chápou tento krok úřadů jako porušení principů svobody tisku.