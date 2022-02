OBSE v úterý projedná přítomnost ruských vojáků u ukrajinských hranic

"Ukrajina se obrátila na polské předsednictví OBSE, aby bylo s ohledem na neobvyklé vojenské aktivity zorganizováno jednání s Ruskem a dalšími zainteresovanými zeměmi," uvedlo polské předsednictví. Doplnilo, že schůze bude svolána v souladu s Vídeňským dokumentem, což je smlouva mezi státy OBSE z počátku 90. let, jejíž cílem je zajistit větší otevřenost a transparentnost vojenských aktivit v regionu členských zemí.

Ukraine 🇺🇦 requested the Polish 🇵🇱 @OSCE Chairmanship to hold a meeting with Russia 🇷🇺 and other interested states with regard to unusual military activities.



The meeting will be convened on Tuesday in accordance with Vienna Document.#OSCE2022POL pic.twitter.com/e8Hc6gT99S