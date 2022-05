ON-LINE 70. den války: Rusko nasadilo u Izjumu 22 praporů, Bělorusko pořádá manévry

Stručný přehled středečních událostí:

"Rusko se snaží prolomit ukrajinskou obranu a připsat si významnější územní zisky, velmi pravděpodobně má v úmyslu pokračovat za Izjum a dobýt města Kramatorsk a Severodoněck," uvedlo ministerstvo. Dobytí těchto míst by upevnilo ruskou vojenskou kontrolu nad severovýchodním Donbasem. Moskva by tak získala strategický opěrný bod pro odříznutí ukrajinských sil v oblasti.

Východní Ukrajina je nyní místem nejtěžších bojů v zemi, analytici očekávají, že se Rusko pokusí obklíčit ukrajinské síly. Postupuje však pomalu, protože ukrajinští bojovníci se zakopávají a používají k útoku na protivníka zbraně dlouhého dosahu, upozorňuje agentura Reuters.

Ukrajinská média o silných explozích v některých městech jako je Lvov nebo Dnipro informovala už v úterý. Zasažen byl i blíže neupřesněný objekt v horách Zakarpatské oblasti, uvedl tamní gubernátor Viktor Mykyta. Podle ukrajinských médií šlo o první ruský úder v této oblasti od začátku války.

Frontová linie se k dnešnímu ránu podle velení ukrajinské armády nezměnila, ačkoliv se Rusové pokusili zahájit ofenzivu na obce Dovhenke v Charkovské oblasti a Orichiv v Záporožské oblasti, poznamenala stanice BBC na svém ruskojazyčném webu. Ukrajinské obranné síly útoky odrazily, tvrdí generální štáb.

V Mariupolu podle něj ruská armáda pokračuje v náletech a ostřelování pozic ukrajinských sil v hutním komplexu Azovstal. Invazní jednotky opět ostřelovaly mimo jiné město Charkov. V oblasti města Lyman, které se nachází poblíž Slovjansku, Rusko podle ukrajinské armády posílilo své jednotky. Podobné informace stran konfliktu není možné ihned ověřit.

Evropská komise navrhuje do konce letošního roku úplně zakázat dovoz ruské ropy do Evropské unie. Oznámila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Evropský blok podle ní v rámci šestého balíku protiruských sankcí rovněž odpojí od mezinárodního platebního systému SWIFT největší ruskou banku Sberbank a dva další bankovní domy. Aby sankce vstoupily v platnost, musí je jednomyslně schválit členské země. Podle diplomatů se čeká diskuse o ropném embargu. Maďarsko a Slovensko, které je odmítají podpořit, mají podle unijních činitelů dostat výjimku na dovoz ropy v příštím roce.

Běloruské ozbrojené síly dnes zahájily rozsáhlé cvičení, které má prověřit jejich bojovou připravenost, oznámilo běloruské ministerstvo obrany. Informovala o tom agentura Reuters, která manévry označila za náhlé. Minsk zároveň na pozadí ruské invaze v sousední Ukrajině tvrdí, že cvičení nepředstavuje žádnou hrozbu pro sousední země anebo pro evropské společenství obecně.

