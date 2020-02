Rusko repatriovalo 26 dětí ze syrských uprchlických táborů

Děti, které byly navráceny do Ruska a které jsou ve věku dvou až 15 let, žily v uprchlickém táboře Al-Húl na severovýchodě Sýrie v blízkosti hranice s Irákem, uvedla ombudsmanka. Doplnila, že ze stejného tábora bude brzy po vyřízení administrativních záležitostí přepraveno do Ruska dalších devět dětí.

Kuzněcovová poznamenala, že její úřad připravuje také repatriaci 73 dalších dětí ruského původu žijících v A-Húlu a jednom dalším syrském uprchlickém táboře. Ombudsmanka odhadla, že v Sýrii může být až 240 ruských dětí a úřady po nich pátrají. Většinou jsou to potomci ruských žen, které si vzaly Syřany a žijí v Sýrii delší dobu. Nejsou žádné plány repatriovat dospělé Rusy žijící v Sýrii.

Repatriace je pro ruské děti v Sýrii podle Kuzněcovové otázkou života a smrti, jelikož žijí v otřesných podmínkách v uprchlických táborech.

V letech 2018 až 2019 Moskva repatriovala 122 ruských dětí z Iráku. Většina z nich měla příbuzné, kteří byli stoupenci teroristické organizace Islámský stát (IS) a skončili v iráckém vězení.