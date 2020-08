Skotské školy znovu zahajují výuku, vede se spor kvůli rouškám

Většina ze 700 tisíc skotských školáků viděla své učitele naposledy 20. března, kdy se kvůli šíření covidu-19 brány vzdělávacích institucí uzavřely. Dnes se do tříd vracejí děti z regionu na jihu Skotska a Shetlandských ostrovů, ve středu je budou následovat žáci a studenti ve zbytku Skotska. Některé oblasti umožní dětem postupný návrat až do příštího týdne.

"Vím, že mezi rodiči, dětmi i učiteli budou tento týden obavy a nervozita, a myslím, že je to zcela pochopitelné," řekla v podle listu The Herald v pondělí skotská první ministryně Nicola Sturgeonová. Znovuotevření škol je podle ní přes nejistou epidemiologickou situaci zásadní pro výuku dětí.

