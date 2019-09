Ve světě spáchá každých 40 vteřin někdo sebevraždu

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Každých 40 vteřin ve světě někdo umírá vlastní rukou, celkem je to skoro 800.000 lidí ročně. Každý rok tak více lidí spáchá sebevraždu, než kolik jich zemře ve válce nebo podlehne malárii či rakovině plic. V předvečer Světového dne prevence sebevražd, který připadá na 10. září, to uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO). Situace v České republice podle statistik odpovídá světovému průměru.