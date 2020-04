WHO: Přes 95 procent evropských obětí koronaviru bylo starších 60 let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Více než 95 procent z 30.000 obětí koronaviru v Evropě bylo starších 60 let. Dnes to podle agentury AP oznámil šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) v Evropě Hans Kluge, který zároveň varoval, že věk není u nemoci COVID-19 způsobené koronavirem jediným rizikovým faktorem.