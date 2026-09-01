Expremiér Starmer zcela opouští britskou parlamentní politiku

Lucie Podzimková

1. září 2026 17:47

Keir Starmer, předseda Labouristické strany
Keir Starmer, předseda Labouristické strany Foto: Flickr/Keir Starmer

Bývalý labouristický premiér Keir Starmer, jenž stál v čele vlády ještě v červenci, úplně končí v britské parlamentní politice. Informovala o tom stanice BBC, která označila dnešní Starmerovo oznámení za překvapivé. 

Starmer v úterý oznámil, že odstoupí i z funkce poslance, protože se chce soustředit na svou roli v mezinárodních vztazích. Rozhodnutí je to překvapivé, protože bývalý ministerský předseda původně tvrdil, že bude poslancem až do příštích parlamentních voleb, ačkoliv skončil v čele kabinetu.

Starmer vydal prohlášení o rezignaci na poslanecký post krátce předtím, než jeho nástupce v premiérském křesle Andy Burnham poprvé vystoupí v parlamentu. Nyní se chce naplno věnovat mezinárodním vztahům a problematikou násilí vůči ženám. 

Uvolní se tak poslanecké křeslo v londýnském obvodu Holborn and St Pancras, který Starmer reprezentoval od roku 2015. O nástupci expremiéra se rozhodne v doplňovacích volbách. 

Starmer teprve v červnu oznámil rezignaci na post předsedy vlády. Absolvent práv a někdejší státní zástupce se do velké politiky dostal teprve před 11 lety, kdy se stal poslancem Dolní sněmovny britského parlamentu. Do čela Labouristické strany se londýnský rodák dostal v dubnu 2020, kdy ve funkci nahradil Jeremyho Corbyna. 

Premiérem byl Starmer od července 2024, protože stranu dovedl k jasnému volebnímu vítězství v předloňských parlamentních volbách. Labouristé tehdy získali 412 křesel, čímž si polepšili o 210 mandátů oproti předchozímu stavu. 

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