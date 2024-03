Fico po prvním kole podpořil Pellegriniho. Někteří voliči Smeru ho neposlechli

Fico prozradil, že jeho strana si nechala zpracovat vlastní průzkumy. "Výsledky odpovídají analýzám, které měl Smer-SD k dispozici. Očekávali jsme výhru Korčoka v prvním kole o tři procentní body a výsledek Štefana Harabina nad deseti procentními body," uvedl podle TASR.

Slovenský premiér poblahopřál oběma postupujícím k jejich výsledku v sobotním prvním kole. Poděkoval i voličům Smeru za účast, ačkoliv někteří nerespektovali jeho doporučení. "Ze zřejmých důvodů se část z nich prvního kola voleb nezúčastnila a část podpořila Harabina," podotkl.

Výsledky už jsou oficiální, v neděli je potvrdila Státní komise pro volby a kontrolu financování politických stran. Do druhého kola postoupili exministr zahraničí Ivan Korčok se ziskem 42,51 procenta hlasů a již zmíněný Pellegrini, kterého volilo 37,02 procenta voličů. Jediným výraznějším pronásledovatelem dvojice byl bývalý ministr spravedlnosti Harabin, který na třetím místě získal podporu 11,73 procenta.

Kampaň před druhým kolem mohou oba kandidáti vést do středy 3. dubna. Od čtvrtka pak začne volební moratorium, které potrvá až do konce hlasování. To je naplánované na sobotu 6. dubna, připomněla TASR. Funkční období končící prezidentky Zuzany Čaputové skončí 15. června.