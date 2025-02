Fico se bouří proti jednání EU o Ukrajině v Paříži

V prohlášení vydaném úřadem slovenské vlády Fico zdůraznil, že otázka rozmístění vojenských jednotek na Ukrajině by měla být řešena pouze prostřednictvím OSN nebo dvoustranných dohod mezi jednotlivými státy. „Je to téma, které s EU nemá nic společného, a unie by se k němu neměla vyjadřovat,“ uvedl.

Naopak britský premiér Keir Starmer vyzval k posílení evropské odpovědnosti v otázce ukrajinské suverenity. Před svým odletem na krizová jednání v Paříži prohlásil, že Evropa se musí „více zapojit do společné reakce“.

„To znamená, že musíme sehrát plnou roli při obraně suverenity Ukrajiny, pokud dojde k mírové dohodě,“ řekl Starmer britským médiím.

Starmer v neděli večer rovněž uvedl, že Spojené království by bylo připraveno vyslat vojáky na Ukrajinu jako součást mírové mise. Podle něj však musí být jakákoli dohoda „spravedlivá a trvalá“.

„Poslední věc, kterou bych chtěl vidět, je příměří, které by Putinovi jednoduše poskytlo šanci se přeskupit a zaútočit znovu,“ zdůraznil Starmer.

Jeho kancelář také potvrdila, že příští týden premiér odcestuje do Washingtonu, kde se setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Starmer se tak stane prvním evropským lídrem, který se s Trumpem sejde od jeho inaugurace minulý měsíc.

Napětí ohledně budoucí evropské strategie vůči Ukrajině nadále roste, přičemž mezi unijními lídry panují hluboké rozpory v otázce vojenské pomoci, diplomatických řešení i možné přítomnosti evropských sil na ukrajinském území.