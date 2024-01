Frustrace stoupá. USA se připravují na Izrael bez Netanjahua

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj varoval v Davosu před nebezpečím spojeným s možným dalším odkladem západní pomoci. Zelenskyj zdůraznil, že bez finanční podpory by Rusko bylo schopno dobýt Ukrajinu, a to by mohlo vést k válce mezi Severoatlantickou aliancí (NATO) a Ruskem.