Generál Surovikin byl po vzpouře zatčen, tvrdí zdroje z Ruska. Nikdo o něm neslyšel od soboty

Generál Surovikin byl podle dostupných informací zatčen. Serveru Moscow Times takovou informací sdělily dva zdroje blízké úřadu ministerstva obrany. „Ten příběh tam s ním nebyl v pořádku. Pro úřady. Nic víc k tomu nemohu říct,“ řekl jeden ze zdrojů.

„V souvislosti s Prigožinem. Zřejmě se rozhodl postavit na stranu Prigožina a nechal se chytit za k*ule. Tyto informace nekomentujeme ani interními kanály,“ zdůraznil druhý zdroj MT.

Stále ale není jasné, jestli Surovikin o Prigožinově vzpouře věděl. „Nechoval se nijak zvlášť submisivně, když dostal za úkol přečíst text na kameru, a potácel se, byl příliš vyzývavý vůči vedení,“ vysvětlil zdroj, jak ministerstvo obrany vnímalo generálův projev, kde vzpouru odsoudil.

O takovýchto spekulacích psal na telegramu i ruský válečný bloger s přezdívkou Rybar. Nezveřejnil však žádné přesné informace, pouze zmínil „kampaň západních médií proti armádnímu generálovi Sergeji Surovikinovi“.

O Surovikinovi nikdo nic neví od soboty. Měl zmizet hned po vzpouře. Tu rozpoutal šéf wagnerovců, obsadil vojenské velení operací na Ukrajině v Rostovu na Donu a následně pokračoval se svým „pochodem na Moskvu“ přes významná hlavní města oblastí Voroněž a Lipeck.

Zastavila ho až údajná dohoda s běloruským lídrem Alexandrem Lukašenkem, který podle svých slov zaručil exil Prigožinovi i jeho vojákům. Těm ruské ministerstvo obrany nabídlo podpis smluv a upuštění od trestní odpovědnosti za vzpouru. Ruské úřady v pondělí zrušily také trestní stíhání samotného šéfa wagnerovců.

Po Surovikinovi se ale slehla zem. „Už tři dny nebyl v kontaktu se svou rodinou. Neozývá se ani jeho ochranka,“ uvedl bývalý šéfredaktor Echa Moskvy Alexej Venediktov.

EuroZprávy.cz o podezření z generálova zapojení do Prigožinovy vzpoury psaly už včera. „Pan Prigožin by své povstání nezahájil, pokud by nevěřil, že mu ostatní na mocenských pozicích přijdou na pomoc,“ uváděli vysoce postavení američtí činitelé.

Zapojení Surovikina by podle NY Times mohlo znamenat daleko širší roztržku napříč ruským vojenským velením, zejména mezi Prigožinem a dvěma Putinovými vojenskými poradci – ministrem obrany Sergejem Šojguem a generálem Valerijem Gerasimovem.

Surovikin loni velel „speciální vojenské operaci“ na Ukrajině, jak ji oficiálně nazývá ruský režim. Za kritiku této války proti Ukrajině hrozí v Rusku dlouhá léta odnětí svobody.