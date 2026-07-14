Írán zaútočil na dvě lodě v ománských vodách. Americká armáda odpověděla mohutnými nálety

Libor Novák

14. července 2026 8:20

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie
Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie Foto: af.mil

Americká armáda provedla třetí noc v řadě útoky na vojenské cíle v Íránu. Velitelství US Central Command potvrdilo, že údery byly vedeny s cílem oslabit schopnosti Teheránu napadat obchodní lodní dopravu. K útokům byla použita přesná munice, která zasáhla vybraná stanoviště v klíčových oblastech.

Nálety se soustředily na lokality Búšehr, Čáh Bahár, Jask, Konárak, Abú Músá a Bandar Abbás. Cílem této operace byly především íránské systémy pobřežní obrany, raketové a bezpilotní kapacity a námořní infrastruktura. Podle amerického velení budou tyto akce pokračovat, aby donutily íránské síly platit vysokou cenu za ohrožování civilních plavidel v Hormuzském průlivu.

Souběžně s těmito útoky došlo k eskalaci napětí přímo na moři, kde Sbor islámských revolučních gard zasáhl dvě plavidla Mombasa a Al Bahiyah. Lodě byly zasaženy íránskými střelami s plochou dráhou letu během plavby v ománských vodách. Podle informací ministerstva obrany Spojených arabských emirátů vypukly na obou poškozených tankerech požáry.

Při tomto útoku zahynul jeden indický člen posádky a dalších osm lidí utrpělo zranění. Mezi zraněnými je šest občanů Indie a dva lidé z Ukrajiny, přičemž čtyři osoby jsou ve vážném stavu. Spojené arabské emiráty označily incident za bezprecedentní porušení mezinárodního práva a vyhradily si právo na odpovídající reakci.

Íránské revoluční gardy odpovědnost za zásah tankerů potvrdily na svém kanálu na platformě Telegram. Podle jejich vyjádření obě plavidla záměrně ignorovala předchozí varování, vypnula své navigační systémy a pokusila se proplout zaminovanou trasou. Írán zároveň varoval, že jakákoli spolupráce s nepřátelskými silami povede k vážným škodám a vyvolá globální energetickou krizi.

Kromě námořních cílů zaútočily íránské síly také na americká zařízení na území Bahrajnu a Jordánska. V Bahrajnu byly podle íránského prohlášení zničeny sklady zbraní, družicové komunikační centrum, budova s americkými vojáky a radar pro řízení leteckého provozu námořnictva. Jordánská strana oznámila, že nad svým územím úspěšně zneškodnila čtyři rakety, což se obešlo bez obětí i hmotných škod.

Tato vojenská konfrontace úzce souvisí s rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa o obnovení námořní blokády íránských přístavů. Blokáda má za cíl zcela zamezit vstupu i opuštění Hormuzského průlivu pro íránská plavidla a jejich zákazníky. Pro všechny ostatní státy má zůstat tato strategická vodní cesta volná a otevřená.

Součástí amerického plánu je také zavedení dvacetiprocentního poplatku na veškerý náklad přepravovaný přes tento průliv. Vybrané finance mají pokrýt náklady spojené se zajištěním bezpečnosti v této nestabilní oblasti. Mezinárodní námořní organizace však již reagovala prohlášením, že pro takové vymáhání poplatků neexistuje žádný právní základ.

Zavádění blokády má na starosti velitelství US Central Command a opatření má vstoupit v platnost v úterý v 16:00 východoamerického času. Prezident Trump na své sociální síti Truth Social deklaroval, že Spojené státy budou působit jako ochránce této vodní cesty. Konkrétní technické a praktické provádění tohoto dozoru však prozatím zůstává neupřesněné.

Eskalace konfliktu vyvolala okamžitou reakci na světových trzích, kde opět vzrostly ceny ropy. Severomořská ropa Brent v ranním asijském obchodování posílila o 1,9 procenta na 84,87 dolaru za barel, zatímco americká lehká ropa zaznamenala nárůst o dvě procenta na 79,75 dolaru. Tento růst navázal na pondělní skokový nárůst ceny Brentu o devět procent.

Současné ceny suroviny se však stále drží pod úrovní z konce dubna, kdy Brent dosahoval hodnoty 120 dolarů za barel. Tehdejší prudký nárůst cen byl důsledkem kroku Teheránu, který po útocích USA a Izraele z konce února Hormuzský průliv fakticky uzavřel. Touto úžinou běžně prochází přibližně pětina celosvětových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu.

včera

Hormuzský průliv je otevřený, prohlašují USA. Írán tvrdí opak

Související

Donald Trump

USA přebírají kontrolu nad Hormuzským průlivem. Budete nám za něj platit, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump prohlásil v ranním rozhovoru pro stanici Fox & Friends, že Spojené státy přebírají kontrolu nad Hormuzským průlivem a že by měly obdržet finanční kompenzaci za úsilí spojené s jeho ochranou. V reakci na snahy Íránu ovládnout tuto strategickou námořní trasu Trump uvedl, že USA průliv dříve střežily zadarmo, ale nyní za to dostanou zaplaceno hodně peněz, přičemž neupřesnil, jak by tento mechanismus měl fungovat. 
M142 High Mobility Artillery Rocket System je americký lehký salvový raketomet vyvinutý v 90. letech pro US Army umístěný na podvozku vozidla M1140 z rodiny nákladních transportních vojenských strojů FMTV.

Jak USA povedou válku s Čínou nebo KLDR? Experti důrazně varují Bílý dům

Klíčové zásoby amerických zbraní zůstávají vyčerpány a v případě pokračování úderů proti Íránu v současném tempu se dostanou pod ještě intenzivnější tlak. Prezident Donald Trump v pátek zopakoval, že příměří v tomto konfliktu skončilo. Odborníci pro televizi CNN uvedli, že tato situace s výzbrojí by mohla ovlivnit schopnost americké armády vést případnou budoucí válku s Čínou nebo Severní Koreou.

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Írán Americká armáda (U.S. AIR FORCE)

Aktuálně se děje

před 8 minutami

před 1 hodinou

Bouřky

Počasí: Česko dnes zasáhnou velmi silné bouřky

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před velmi silnými bouřkami a vysokými teplotami, které dnes zasáhnou území republiky. Na Moravě navíc kvůli přetrvávajícímu teplému a suchému počasí zůstává až do odvolání v platnosti varování před rizikem vzniku a šíření požárů.

včera

Tamás Sulyok

Maďarský parlament zahájil kroky k odvolání prezidenta Sulyoka

Maďarský parlament v pondělí schválil rozsáhlý ústavní dodatek, který povede k odvolání stávajícího prezidenta Tamáse Sulyoka a předsedy Ústavního soudu Pétera Polta. Sedmnáctá změna maďarské ústavy hladce prošla poměrem hlasů 139 ku 6 poté, co poslanci opoziční strany Fidesz a jejího spojence KDNP hlasování bojkotovali.

včera

Julija Svyrydenková

Ukrajinská premiérka Svyrydenková podala demisi. Nahradit ji může bývalý šéf Naftogazu

Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková podala demisi do rukou Verchovny rady, tedy ukrajinského parlamentu. Předseda parlamentu Ruslan Stefančuk na sociální síti Facebook potvrdil obdržení její rezignace a uvedl, že zákonodárný sbor se bude touto záležitostí zabývat v nejbližší době v souladu se stanovenými postupy. Stefančuk zároveň odcházející premiérce poděkoval za vedení kabinetu v mimořádně složitém období pro celou zemi, kdy přispěla ke stabilizaci ekonomiky, podpoře obyvatelstva a pokroku Ukrajiny na její cestě do Evropské unie.

včera

Vladimir Putin na výroční tiskové konferenci. (19.12.2025)

Expert vysvětlil, proč Putin nemá zájem ukončit válku na Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin nemá zájem ukončit válku na Ukrajině, protože kvůli své klesající popularitě si nemůže dovolit uzavřít mír. V podcastu World of Trouble britského deníku The Independent to uvedl protikorupční aktivista sir Bill Browder. Podle něj by ztráta moci v případě mírové dohody znamenala pro Putina osobní likvidaci ze strany vlastních občanů.

včera

včera

včera

včera

Donald Trump

USA přebírají kontrolu nad Hormuzským průlivem. Budete nám za něj platit, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump prohlásil v ranním rozhovoru pro stanici Fox & Friends, že Spojené státy přebírají kontrolu nad Hormuzským průlivem a že by měly obdržet finanční kompenzaci za úsilí spojené s jeho ochranou. V reakci na snahy Íránu ovládnout tuto strategickou námořní trasu Trump uvedl, že USA průliv dříve střežily zadarmo, ale nyní za to dostanou zaplaceno hodně peněz, přičemž neupřesnil, jak by tento mechanismus měl fungovat. 

včera

včera

Ukázka moderní ukrajinské vojenské techniky

Ukrajina vrací válku do Ruska. Opět útočila v Moskvě

Ukrajina podnikla v noci na pondělí další vlnu útoků pomocí bezpilotních letounů s dlouhým doletem, které podle ruských úřadů zasáhly energetické a průmyslové objekty ve Stavropolském a Krasnodarském kraji. Rozsáhlému náletu desítek dronů čelila také Moskevská oblast. Podle vyjádření ruského ministerstva obrany zachytily a zničily systémy protivzdušné obrany celkem 342 ukrajinských bezpilotních letounů nad řadou ruských regionů, okupovaným Krymem a vodami Azovského a Černého moře. Kyjev se k těmto útokům bezprostředně nevyjádřil.

včera

Filip Turek

Filip Turek měl údajně nehodu, v centru Prahy se měl srazit se sanitkou

V centru Prahy, nedaleko stanice metra I. P. Pavlova, se krátce po poledni stala vážná dopravní nehoda. Podle prvotních informací se osobní automobil srazil s nemocničním sanitním vozem. Střet byl natolik silný, že sanitka po nárazu skončila převrácená na střeše přímo na tramvajových kolejích.

včera

včera

Bouřka, ilustrační foto

Počasí: Česko zasáhnou velmi silné bouřky. Hrozí vichřice i kroupy

Český hydrometeorologický ústav vydal novou výstrahu, která na úterý upozorňuje na výskyt velmi silných bouřek a silnou zátěž teplem. Zároveň na Moravě kvůli pokračujícímu suchému a teplému počasí zůstává v platnosti dosavadní varování před rizikem vzniku a šíření požárů, a to až do odvolání.

včera

Hormuzský průliv

Hormuzský průliv je otevřený, prohlašují USA. Írán tvrdí opak

Spojené státy v neděli provedly další kolo leteckých úderů proti Íránu, které mělo za cíl překazit jeho útoky na lodní dopravu v Hormuzském průlivu, klíčové tepně pro globální dodávky ropy. Teherán na tyto akce odpověděl odvetnými údery napříč regionem. Americké ústřední velitelství Centcom oznámil, že operace, kterou nařídil prezident Donald Trump s cílem vyvodit odpovědnost vůči íránským silám, začala v 17:00 ET a byla dokončena kolem 22:30 ET. Zásahy směřovaly proti desítkám cílů a navázaly na sobotní útoky, které byly odvetou za íránské napadení kontejnerové lodi M/V GFS Galaxy plující pod kyperskou vlajkou. Plavidlo po zásahu utrpělo škody v motorovém prostoru, vypukl na něm požár a jeden člen posádky se pohřešuje. Během sobotních operací zasáhly americké síly na 140 vojenských objektů včetně odpalovacích míst pro rakety a drony.

včera

včera

včera

M142 High Mobility Artillery Rocket System je americký lehký salvový raketomet vyvinutý v 90. letech pro US Army umístěný na podvozku vozidla M1140 z rodiny nákladních transportních vojenských strojů FMTV.

Jak USA povedou válku s Čínou nebo KLDR? Experti důrazně varují Bílý dům

Klíčové zásoby amerických zbraní zůstávají vyčerpány a v případě pokračování úderů proti Íránu v současném tempu se dostanou pod ještě intenzivnější tlak. Prezident Donald Trump v pátek zopakoval, že příměří v tomto konfliktu skončilo. Odborníci pro televizi CNN uvedli, že tato situace s výzbrojí by mohla ovlivnit schopnost americké armády vést případnou budoucí válku s Čínou nebo Severní Koreou.

včera

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

Americká armáda zahájila další útoky proti Íránu. Zničili jste veškerou diplomacii, reaguje Teherán

Americká armáda v reakci na vyhrocený konflikt o Hormuzský průliv zahájila další sérii útoků proti Íránu. Teherán následně prohlásil, že tyto kroky znehodnotily veškeré diplomatické úsilí z posledních měsíců. Podle velitelství Centcom začaly nové údery v neděli ve 21:00 GMT s cílem omezit schopnost Íránu napadat civilní a obchodní plavidla. Prezident Donald Trump uvedl, že nařídil údery k vyvození odpovědnosti vůči íránským silám, a víkendové akce komentoval slovy, že nepřítele porážejí.

včera

Počasí v novém týdnu nebude jen o tropech. Hrozí i bouřky

Počasí v Česku se oteplovalo už v závěru uplynulého týdne a tento trend bude pokračovat i v tomto týdnu. Maximální teploty budou opět dosahovat tropických hodnot, očekávají se ale i bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy