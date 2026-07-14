Íránské útoky odsoudil Blízký východ i Asie. Čína žádá okamžité otevření Hormuzského průlivu

Pakistánský premiér Šáhbáz Šaríf ostře odsoudil nedávné útoky proti Saúdské Arábii a označil je za zavrženíhodné činy, které narušují suverenitu království i stabilitu v celém regionu. Šaríf na sociální síti X vyjádřil zemi plnou solidaritu a potvrdil, že Pákistán bude nadále podporovat veškeré upřímné snahy o nastolení míru a vzájemného porozumění na Blízkém východě. Pákistán v tomto konfliktu sehrává zásadní roli hlavního prostředníka mezi USA a Íránem, přičemž hostí delegace a předává zprávy s cílem dosáhnout trvalé mírové dohody.
Reakce pákistánského premiéra přišla poté, co letadla jemenské vlády s podporou Saúdské Arábie bombardovala letiště v San'á kontrolované Húsíi. Tento krok byl protestem proti snahám Íránu poslat do města letadlo s húsíjskou delegací, která se vracela z pohřbu zesnulého íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího.
Napětí v regionu se mezitím promítá i do komoditních trhů, kde ceny ropy dosáhly nejvyšší úrovně za poslední čtyři týdny. Ceny reagují na vzájemné útoky mezi Washingtonem a Teheránem a také na to, že USA obnovily námořní blokádu Íránu. Cena severomořské ropy Brent stoupla o 4,55 % na 87,08 dolaru za barel, což je nejvíce od 12. června. Přitom teprve 17. června podepsaly USA a Írán memorandum o porozumění s cílem ukončit válečný stav a zahájit rozhovory o trvalém míru.
Bezpečnostní situaci na moři ilustruje také incident v Arabském moři u břehů Ománu, kde nizozemská přepravní společnost Stolt Tankers oznámila napadení svého chemického tankeru Stolt Magnesium. K útoku došlo v době, kdy Spojené arabské emiráty informovaly o zásahu dvou jiných tankerů íránskými raketami v Hormuzském průlivu. Na palubě Stolt Magnesium po zásahu neznámým projektilem vypukl požár ve strojovně, nikdo z posádky však neutrpěl zranění.
Mnohem tragičtější následky měl útok přímo v Hormuzském průlivu, kde íránské řízené střely zasáhly plavidla MT Al Bahiyah a MT Mombasa. Indické ministerstvo zahraničí kvůli tomu předvolalo íránského diplomata v Novém Dillí a vyjádřilo ostrý protest. Na palubách obou lodí se nacházelo celkem 46 členů posádky, z toho 30 Indů. Jeden indický námořník při útoku na MT Al Bahiyah zahynul a dalších deset indických občanů utrpělo zranění.
Samotný Írán se stal terčem odvetných úderů. Podle tiskové agentury Fars otřáslo několik výbuchů městy Búšehr a Džaghadak. Zástupce tamního guvernéra Ehsan Džahániján potvrdil, že čtyři místa v Búšehru zasáhly střely nepřátel, a obvinil z útoku Spojené státy. Při nočních amerických útocích v íránské provincii Hormozgán navíc zahynuli tři lidé a exploze byly hlášeny také v okolí přístavu Bandar Abbás, kde se nachází íránská námořní základna.
V reakci na napjatou situaci vyzvala Čína Spojené státy a Írán k okamžitému obnovení bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Reagovala tak na prohlášení Donalda Trumpa o obnovení námořní blokády a zavedení dvaceti-procentního poplatku za ochranu komerčních lodí. Peking, který díky velkým energetickým rezervám a rozvoji obnovitelných zdrojů neutrpěl tak silný šok z uzavření průlivu, se dlouhodobě stylizuje do role mírového vyjednavače a hodlá pokračovat v úsilí o deeskalaci krize.
Agresi ze strany Íránu odsoudily rovněž obranné síly Bahrajnu. Tamní systémy protivzdušné obrany zneškodnily několik íránských vzdušných útoků směřujících na civilní cíle a soukromý majetek. Bahrajnská armáda zůstává v plné pohotovosti a vyzvala občany k maximální opatrnosti. Íránské revoluční gardy naopak prohlásily, že se jim během úderů podařilo zničit radar Patriot a další systémy včasného varování patřící páté flotile amerického námořnictva.
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Filip Turek měl údajně nehodu, v centru Prahy se měl srazit se sanitkou
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Zdroj: Libor Novák