Izraelská invaze do Gazy se zatím odkládá, armádě nepřeje počasí

8:05 - Izrael odkládá invazi do Gazy kvůli počasí

Izraelská armáda v sobotním prohlášení potvrdila, že jednotky se připravují na pozemní operace většího rozsahu. Podle informací New York Times měla invaze do Gazy začít už během víkendu, kvůli počasí se ale přistoupilo k odkladu. Do akce se mají zapojit desetitisíce vojáků, jejich cílem bude dobytí města Gaza a likvidace vedení Hamásu.