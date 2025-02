Izraelští vojáci se z Gazy nestáhnou. Válka nejspíš vypukne nanovo, jakmile v sobotu skončí příměří

Dmytro Zolotukhin, bývalý náměstek ukrajinského ministra informační politiky a specialista na národní bezpečnost, v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, co si myslí o jednání šéfa Bílého domu Donalda Trumpa týkajícího se potenciálního ukončení konfliktu na Ukrajině. „Nedovedu si představit, jak budou Spojené státy jako demokratický vůdce světa vyvíjet tlak na Ukrajinu, aby odmítla svou svobodu a nezávislost. Pokud to udělají, no, možná USA nejsou světovou demokratickou vůdčí zemí a tento status po celá ta léta předstíraly,“ říká odborník na informační bezpečnost.