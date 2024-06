Jak volili občané v různých zemích EU? Rakušané zvolili krajní pravici, Nizozemci Wilderse odsunuli na druhou příčku

Volby do Evropského parlamentu jsou minulostí. Napříč Evropskou unií se nejlépe dařilo stranám z frakce Evropské lidové strany (EPP), díky čemuž může současná šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová zůstat v klidu. Svého znovuzvolení se patrně dočká.

Nizozemské eurovolby například neskončily triumfem krajně pravicové Strany pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse, jak se očekávalo. Vyhrála aliance zelených a labouristů s osmi mandáty. „Stále jsme největšími vítězi s pěti křesly navíc,“ prohlásil Wilders. Středopravicová Lidová strana pro svobodu a demokracii odstupujícího premiéra Marka Rutteho skončila na třetím místě se čtyřmi křesly.

Rakušané jako nejsilnější stranu do Evropského parlamentu posílají krajně pravicovou Stranu svobodných. Tato silně protiimigrační strana uspěla se ziskem 25,5 %. Vládnoucí středopravicová Lidová strana obdržela 24,7 % a oproti minulým volbám klesla téměř o deset procent.

Jak psaly EuroZprávy.cz ještě v neděli večer, bulharská justice se pravděpodobně žádné záchrany nedočká. Volby ovládla strana GERB, která úzce spolupracuje s mediálním magnátem Deljanem Peevskim. Samotná Peevského strana získala 14 % a umístila se čtvrtá.

V Maďarsku naopak strana Fidesz autoritářského premiéra Viktora Orbána nedosáhla tak perfektního výsledku, jaký si přála. Získala 43,76 % s tím, že nová opoziční strana TISZA skončila druhá se ziskem 30,7 %.

Podle serveru Politico španělské a portugalské krajně pravicové strany nezažily přílišný úspěch. Krajně pravicová strana Chega z Portugalska získala pouze jedno křeslo, španělský krajně pravicový Vox pak obdržel pouze šest. Patrně ji podkopal zisk tří křesel jiné extremistické strany s názvem The Party is Over.

Podpora protiimigračních Švédských demokratů ve stejnojmenné zemi oproti parlamentním volbám poklesla ještě o dvě procenta na 13,3 %. „Udržení tří křesel v Evropském parlamentu nesplnilo očekávání strany,“ prohlásil lídr Jimmie Åkesson. „Budeme se muset zamyslet nad tím, proč nerosteme,“ dodal.

Reformní strana estonské premiérky Kaji Kallasové utrpěla porážku a do europarlamentu vyšle pouze jednoho zástupce. Dvě křesla získala Sociálnědemokratická strana a je na druhém místě. Vítěz voleb strana Isamaa někdejšího ministra zahraničí Urmase Reinsalua sice vyhrála, získala ale totožný počet křesel jako sociální demokraté.