Japonsko protestuje proti plánovaným ruským vojenským cvičením u Hokkaida

Japonsko a Světová zdravotnická organizace (WHO) darovaly do Česka 287 speciálních lednic a mrazáků na skladování vakcín. Dostanou je fakultní nemocnice a zdravotní ústavy. Je to součást japonské pomoci zemím, které přijímaly uprchlíky z Ukrajiny. Japonský velvyslanec Hideo Suzuki dnes novinářům řekl, že celkově půjde do ČR pomoc v hodnotě 200 milionů dolarů (asi 4,2 miliardy korun).