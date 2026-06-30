Jedna výhra, tři drtivé porážky. Soud rozhodoval v Trumpových kauzách

Libor Novák

30. června 2026 8:25

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký nejvyšší soud vydal zásadní rozhodnutí týkající se pravomocí hlavy státu, které přineslo Donaldu Trumpovi jeden velký úspěch, ale také tři porážky. Soudci zrušili téměř sto let starý precedens z éry prezidenta Franklina Delana Roosevelta a přiznali prezidentovi širokou pravomoc odvolávat komisaře nezávislých regulačních orgánů. Podle většinového názoru předsedy soudu Johna Robertse jsou podřízení vykonávající prezidentskou moc odpovědní přímo prezidentovi, a ten se pak odpovídá lidu.

V tomto hlasování se soudci rozdělili podle očekávání, když všech šest konzervativců podpořilo Trumpa a tři liberální členové soudu vyjádřili nesouhlas. Verdikt výrazně posílí vliv budoucích prezidentů na desítky klíčových úřadů řešících volby, finanční trhy či životní prostředí, což Trump na své síti Truth Social ocenil jako nutné navýšení prezidentské moci.

V dalších případech však Trump narazil, když se část konzervativních soudců spojila s liberálním křídlem. V těsném hlasování pět ku čtyřem soud zablokoval Trumpovu snahu odvolat členku Rady guvernérů Federálního rezervního systému Lisu Cookovou.

Prezident ji sice vinil z hypotečního podvodu, v pozadí však stály spory ohledně nesnižování úrokových sazeb. John Roberts v rozhodnutí uvedl, že Cooková musí dostat šanci obvratit obvinění, a varoval před následky, které by přineslo podřízení centrální banky vůli hlavy státu.

Další neúspěch pro Trumpa znamenal verdikt ohledně korespondenčních hlasů, které mohou státy počítat i po volebním dni, pokud byly odeslány včas. Většinové stanovisko napsala konzervativní soudkyně Amy Coney Barrettová, ke které se přidal Roberts a tři liberálové.

Barrettová s odkazem na ústavu potvrdila širokou pravomoc jednotlivých států určovat pravidla voleb a odmítla Trumpova tvrzení o volebních podvodech. Prezident reagoval výzvou, aby Kongres schválil jeho volební reformu omezující korespondenční hlasování, kterou však po schválení ve Sněmovně reprezentantů blokuje Senát.

Největší rozhořčení Donalda Trumpa vyvolalo rozhodnutí schované v desítkách stran soudních příkazů, kde soud odmítl přezkoumat rozsudek v civilním sporu s novinářkou E. Jean Carrollpovou. Soud bez dalšího vysvětlení ponechal v platnosti verdikt z roku 2023, podle kterého má Trump zaplatit pět milionů dolarů za pomluvu a sexuální napadení.

Trump toto rozhodnutí označil na sociálních sítích za bezpráví a zneužití justice, proti kterému hodlá dál bojovat. Ačkoli plánuje odvolání v samostatném případu týkajícím se odškodného ve výši 83,3 milionu dolarů, u původního pětimilionového rozsudku jde o konečné rozhodnutí nejvyšší soudní instance.

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