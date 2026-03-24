Jednáme s Íránem, jsme na prahu dohody, prohlásil Trump. Lži a manipulace s ropnými trhy, reaguje Teherán

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy a Írán vedly rozhovory, během nichž obě strany nalezly shodu v hlavních bodech. Podle jeho vyjádření by mohlo brzy dojít k uzavření dohody, která by ukončila probíhající válečný konflikt. Toto tvrzení však Teherán vzápětí popřel a označil jej za nepravdivé.
Íránské revoluční gardy označily Trumpova slova za psychologickou operaci, která nemá žádný vliv na bojové odhodlání Teheránu. Předseda íránského parlamentu Mohammad Báker Kalíbáf k tomu dodal, že se jedná o falešné zprávy. Podle něj je cílem těchto prohlášení pouze manipulace s finančními a ropnými trhy.
Navzdory pochybnostem o existenci přímých jednání však evropský představitel pro The Guardian uvedl, že vzkazy mezi oběma stranami momentálně přenášejí Egypt, Pákistán a státy Perského zálivu. V úterý se k situaci vyjádřila také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, která zdůraznila, že nastal čas pro diplomacii. Globální energetická situace je totiž podle ní v tuto chvíli již kritická.
Šéfka Evropské komise hovořila v Austrálii po uzavření nové dohody o volném obchodu mezi EU a touto zemí. Upozornila, že spojenci po celém světě čelí vážným problémům s dodávkami energií. Dopady na ceny ropy a plynu pociťují nejen firmy, ale i celá společnost, a proto je podle ní nezbytné dosáhnout vyjednaného řešení a ukončit nepřátelství na Blízkém východě.
Podle pákistánského úředníka a dalšího zdroje agentury Reuters by se přímé rozhovory o ukončení války mohly uskutečnit v Islámábádu ještě tento týden. Očekává se, že by se pákistánské mise mohli zúčastnit americký viceprezident JD Vance a Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Přípravy začaly po telefonátu mezi Trumpem a pákistánským armádním náčelníkem Ásimem Munírem.
Donald Trump dále uvedl, že plánované americké údery na íránské elektrárny byly odloženy. Rozhodnutí přišlo po diskusích, které prezident popsal jako velmi dobré a produktivní. Cílem těchto rozhovorů má být úplné a celkové vyřešení konfliktů v celém regionu. Po těchto komentářích cena ropy, která byla na čtyřletém maximu, prudce klesla a asijské trhy posílily.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu mezitím potvrdil, že s Trumpem hovořil a americký prezident skutečně vidí šanci na dohodu. Netanjahu však zároveň jasně deklaroval, že Izrael bude ve svých úderech proti Íránu a Libanonu pokračovat. Podle izraelského premiéra věří Trump v možnost využít vojenských úspěchů k prosazení dohody, která ochrání životně důležité zájmy.
Izrael oznámil, že v pondělí ráno podnikl na íránské území údery velkého rozsahu, zatímco Teherán stále odpaluje rakety na Spojené arabské emiráty a Saúdskou Arábii. Izraelská armáda tvrdí, že zasáhla hlavní bezpečnostní velitelství íránských revolučních gard. Tato operace byla součástí vlny útoků dokončených přímo v centru Teheránu.
V pondělí zasáhla izraelská raketa také jižní předměstí Bejrútu, což potvrdila státní média. K útoku došlo jen několik hodin poté, co izraelské síly nařídily tamním obyvatelům okamžitou evakuaci. Nad hustě osídlenou oblastí, která slouží jako bašta hnutí Hizballáh a nebyla zasažena od páteční noci, se následně objevil mrak černého kouře.
