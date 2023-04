Jižní Korea vypálila varovné výstřely směrem k severokorejskému plavidlu

Poslanci by měli příští týden schvalovat zákonné zakotvení výše platů učitelů. Pokračovat by měli v závěrečném kole debaty o zapojení Senátu do výběru radních České televize a Českého rozhlasu. Před schvalováním je také například uzákonění výdajů aspoň dvou procent hrubého domácího produktu na obranu a předloha o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání.