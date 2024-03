Korčok se pustil do Pellegriniho kvůli potížím s weby. Někdo o něm šíří lži

Korčok uvedl, že v pátek dostal informaci o falešné stránce se svým jménem, kde byly vymyšlené citáty a další lži o jeho osobě. "Dokonce si platili reklamu, aby se při hledání mého jména tato stránka ukázala jako první," napsal na facebooku.

"Před druhým kolem voleb nemusí být člověk úplný Sherlock, aby věděl, odkud fouká vítr. Podle odborníků a metadat tu falešnou stránku udělali přesně ti samí lidé, kteří dělají kampaň Petra Pellegriniho. Pane Pellegrini, rozumím, že asi věci nejdou úplně podle plánu, ale nějaké hranice bychom přece jen mohli respektovat," dodal.

Exministr zahraničí Korčok zároveň informoval, že od pátečního večera čelí jeho oficiální stránka hackerským útokům a je nedostupná. Příznivce proto vyzval, aby sledovali profily na sociálních sítích.

Pellegrini prostřednictvím mluvčí Patrície Medvěd Macíkové odmítl, že by s tím jeho kampaňový tým měl cokoliv společného. Macková připomněla, že na hackerský útok upozorňovala pár dní před loňskými parlamentními volbami také strana Progresívne Slovensko.

"Nikdy jsme se nedozvěděli, jak to bylo ve skutečnosti, protože to progresivcům v kampani zjevně nepomohlo, a tak celý 'útok' šel po volbách do ztracena," dodala mluvčí podle TASR.

Do druhého kola postoupili Korčok se ziskem 42,51 procenta hlasů a Pellegrini, kterého volilo 37,02 procenta voličů. Jediným výraznějším pronásledovatelem dvojice byl bývalý ministr spravedlnosti Harabin, který na třetím místě získal podporu 11,73 procenta.

Kampaň před druhým kolem mohou oba kandidáti vést do středy 3. dubna. Od čtvrtka pak začne volební moratorium, které potrvá až do konce hlasování. To je naplánované na sobotu 6. dubna, připomněla TASR. Funkční období končící prezidentky Zuzany Čaputové skončí 15. června.