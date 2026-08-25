Kreml může převzít budovy, které majitelé neochrání před ukrajinskými útoky, schválil Putin

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal výnos, který umožňuje státu převzít dočasnou správu nad klíčovými infrastrukturními objekty, pokud jejich majitelé nezajistí dostatečnou ochranu před bezpečnostními hrozbami. Nové opatření se zaměřuje především na rizika spojená s útoky bezpilotních letounů, které v posledních měsících stále častěji zasahují průmyslová a energetická zařízení po celé zemi.
Podle dokumentu zveřejněného webem Meduza získává Federální agentura pro správu státního majetku rozsáhlé pravomoci k převzetí průmyslových podniků a logistických center. Stát bude moci tyto objekty provozovat v pozici správce, přičemž prezident má právo určením pověřit i jakýkoliv jiný subjekt. Opatření se vztahuje na širokou škálu sektorů včetně palivových, energetických, průmyslových a dopravních uzlů.
Představitelé Kremlu podle webu Politico odmítají, že by šlo o systematické znárodňování soukromého sektoru. První místopředseda vlády Denis Manturov uvedl, že cílem výnosu je přimět vlastníky k větší odpovědnosti při zabezpečení majetku a zaměstnanců. Podle jeho slov někteří podnikatelé přistupují k hrozbám neuváženě a zajištění ochrany pro ně nepředstavuje prioritu.
Ruská vláda tímto krokem navazuje na trend rozšiřování státního vlivu v soukromé sféře, který sílí od počátku invaze na Ukrajinu. Šéf Federální agentury pro správu státního majetku Vadim Jakovenko potvrdil, že pod kontrolu státu přešlo od té doby již více než osm stovek společností. Nové pravidlo dává úřadům do rukou další nástroj k zásahům do chodu strategických firem.
Kroky Moskvy reagují na intenzivnější údery ukrajinských dronů, které v nedávné době zasáhly významná logistická centra i průmyslové objekty. Mezi zasaženými cíli se ocitly například sklady největších ruských internetových obchodníků Wildberries a Ozon. Ukrajinská strana navíc vyřadila z provozu významnou část ruské kapacity na zpracování ropy.
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Zdroj: Libor Novák