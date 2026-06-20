Kreml rázně odmítl evropská ultimáta. Varoval před zahájením masivních úderů

Kreml v oficiálním prohlášení uvedl, že Rusko zůstává otevřené dialogu s Evropou, ale v žádném případě nepřijme jakákoliv ultimáta. Toto vyjádření přichází v době, kdy Moskva pohrozila další eskalací konfliktu v reakci na dosud největší ukrajinský vzdušný útok na ruské hlavní město. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v této souvislosti varoval před zahájením masivních koordinovaných úderů, které budou prováděny na pravidelné bázi.
Ruské síly následně zasáhly energetická zařízení v ukrajinské Sumské oblasti na severovýchodě země, kde útoky podle dostupných informací zanechaly nejméně dva mrtvé a dva zraněné. Dalších devět lidí, včetně čtyř dětí, utrpělo zranění v Charkově, který se stal terčem náletů ruských řízených leteckých bomb.
Ukrajinské úřady navíc oznámily, že při ruském útoku bezpilotního letounu v Černém moři zahynul člen posádky lodi plující pod panamskou vlajkou. Podle ukrajinského představitele Oleksije Kuleby bylo zasaženo ještě další plavidlo, které bylo registrováno pod vlajkou Svatého Kryštofa a Nevisu.
Tato série úderů následuje po masivním nočním útoku ukrajinských dronů na ruské území, který byl odvetou za nedávné poškození historického kláštera v Kyjevě. Stovky ukrajinských bezpilotních letounů tehdy zamířily na Moskvu a podruhé v tomto týdnu úspěšně zasáhly tamní ropnou rafinérii, což představovalo jeden z největších leteckých útoků na Rusko od začátku války.
Nad městem se po zásahu začaly vznášet sloupy hustého kouře a podle místního gubernátora Andreje Vorobjova utrpělo v Moskevské oblasti zranění 17 lidí. Svědci z jihovýchodní části regionu uvedli, že drobný déšť zanechal na jejich oblečení nepříjemné černé mastné skvrny.
Moskevské úřady padání olejových srážek popřely. Oficiální městský telegramový kanál nicméně varoval obyvatele zasažené čtvrti, aby raději vůbec neotvírali okna, a rodinám s dětmi, starším lidem či astmatikům doporučil urychleně celou oblast opustit.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že během čtyřiadvaceti hodin zachytilo a zničilo po celé zemi téměř 1 000 dronů a čtyři ukrajinské střely s plochou dráhou letu. Zasažen byl rovněž ropný sklad v jižní Rostovské oblasti, kde si útok vyžádal jednoho mrtvého.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil masivní úder za odvetu za ruský útok na Kyjev z minulého týdne, který zapálil významnou náboženskou památku, klášterní komplex Kyjevskopečerská lávra.
Zelenskyj prohlásil, že Ukrajina tuto válku nikdy nechtěla, ale pokud hoří Ukrajina, bude hořet i Moskva. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov reagoval s tím, že údery na Ukrajinu budou pokračovat v masivním měřítku, protože slova už podle něj dávno nestačí.
Požár vypukl v rafinérii Kapotňa na jihovýchodě Moskvy, která se stala terčem útoku již potřetí za tento měsíc a podruhé během jediného týdne. Záběry na sociálních sítích zachytily mohutnou explozi, která utrhla střechu jednoho z velkých zásobníků a vymrštila ji desítky metrů do vzduchu.
V důsledku pádu trosek dronu začalo hořet také nedaleké nákupní centrum a další z bezpilotních letounů narazil do horních pater výškové budovy. Kvůli útokům musela dočasně přerušit provoz čtyři moskevská letiště, což vedlo ke zrušení nebo zpoždění více než 500 letů.
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