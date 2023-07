Kristersson bude s Bidenem řešit členství Švédska v NATO i politiku vůči Číně

„Oba představitelé zhodnotí naši rostoucí bezpečností spolupráci a potvrdí svůj názor, že Švédsko by mělo co nejdříve vstoupit do NATO,“ citoval server Deutsche Welle sobotní prohlášení Bílého domu.

Rozhovor by se měl stočit také na transatlantickou koordinaci v oblasti Číny, změny klimatu a nové technologie. „V centru pozornosti návštěvy bude vstup Švédska do NATO,“ zdůraznil Kristersson. Dodal, že je potěšen pozváním k setkání těsně před začátkem summitu Severoatlantické aliance v litevském hlavním městě Vilniusu.

Švédové se za poslední týden dostali do nových problémů. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan odsoudil spálení koránu ve Stockholmu. „Turecko se nikdy neskloní před politikou provokace nebo vyhrožování. Poučíme arogantní západní lidi, že urážet posvátné hodnoty muslimů není svoboda projevu,“ prohlásil.

Švédská policie k protestu proti koránu sama udělila povolení. Jeden z demonstrantů se však rozhodl korán spálit, načež ho úřady obvinily z pobuřování proti etnické nebo národnostní menšině, píše server US News. „Je nepřijatelné povolovat protiislámské protesty ve jménu svobody projevu,“ podotkl turecký ministr zahraničí Hakan Fidan.

Stockholm nicméně podporu Ankary opravdu potřebuje ke vstupu do řad Severoatlantické aliance. Čin jedné osoby při akci povolené zodpovědnými švédskými orgány ale situaci značně komplikuje.

EuroZprávy.cz o vyhasínání nadějí pro vstup země do NATO ještě před Vilniuským summitem psaly minulý týden. Vedle Turecka vstup totiž neratifikovalo ještě Maďarsko, kde by se hlasování o švédském členství v Severoatlantické alianci mohlo uskutečnit až na podzim.

Švédsko ale údajně splnilo požadavky, kterými Turecko podmínilo přijetí jeho členství v NATO, řekl podle médií švédský ministr zahraničí Tobias Billström. Otázku vstupu země do aliance řešil s Tureckem i americký prezident Joe Biden, který nedávno uvedl, že mu turecký prezident Erdogan v pondělním telefonátu zopakoval přání Ankary koupit stíhačky F-16 od Spojených států. Biden na oplátku chce, aby Ankara stáhla své námitky proti vstupu Švédska do NATO.

Švédsko a Finsko požádaly o členství v NATO v loňském roce, čímž se zbavily dlouhodobé politické neutrality. Nabídky na členství musí být schváleny všemi členy NATO. Švédsko tak nadále, na rozdíl od Finska, čeká na přijetí do Severoatlantické aliance.

Americký šéf diplomacie Antony Blinken už v květnu řekl, že vstup severské země do aliance může být dokončen v následujících týdnech. „Nemám pochyb, že se to může a musí stát,“ prohlásil podle CNN na tiskové konferenci se švédským premiérem. Ještě na začátku července se tak nicméně nestalo.