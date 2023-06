Macron apeluje na Evropu: Vybudujme vlastní protivzdušnou obranu, nespoléhejme se na americko-izraelský systém

Ve svém posledním projevu varoval francouzský prezident před nepromýšleným nákupem rychle dostupného zařízení tzv. "z regálu" pro vytvoření celoevropského protiraketového systému. Toto varování přišlo poté, co se Německo rozhodlo pro nákup raketového systému Arrow 3 od Izraele pro jejich iniciativu Sky Shield.

Macron hovořil o budování strategie vlastní vzdušné obrany ve svém závěrečném proslovu na konferenci ministrů obrany a jiných představitelů 20 evropských zemí.

Zúčastnění na konferenci jednali o boji proti dronům a protiraketové obraně, uvedli organizátoři s tím, že ruská invaze na Ukrajinu ukázala, jak důležité a účinné je vybavení pro tyto druhy bojů. Součástí agendy bylo kromě toho i odstrašování jadernými zbraněmi, uvádí ABC News.

„Musíme znát, jaká je situace hrozby… a poté, co jsme my Evropané schopni vyprodukovat a co si musíme koupit?,“ uvedl Macron. Zároveň varoval před okamžitým nákupem dostupného vybavení.

Mezí účastníky konference byly například Německo, Británie či Švédsko a země sousedící s Ukrajinou, tedy Slovensko, Polsko, Maďarsko a Rumunsko. Zúčastnili se i představitelé NATO a Evropské unie.

Ve svém projevu se francouzský prezident vyjádřil o nutnosti budovat nezávislé vojenské systémy v Evropě a přesunout výrobu obranného vybavení na kontinent. Vyzval výrobce evropského obranného vybavení, aby se zaměřili na posílení vlastních schopností a zlepšení evropských standardů.

„Proč stále příliš často nakupuje (něco) americké? Protože Američané standardizují více než my a mají federální agentury, které jejich výrobcům poskytují obrovské investice,“ uvedl francouzský prezident.

Zároveň oznámil, že protiraketový systém Mamba, který společně vyvinula Francie a Itálie je již nasazen na Ukrajině. „Evropa opravdu brání Evropu,“ řekl Macron.

Jednodenní konference se uskutečnila na okraj Pařížského aerosalonu, který začal v pondělí. Jedná se o největší akce svého druhu na světě, které se soustřeďuje na letecký a vesmírný průmysl.

Ve světle Macronova projevu AP připomíná, že Francie veřejně kritizovala plány Německa na posílení evropských leteckých obranných schopností v rámci iniciativy European Sky Shield (Evropský nebeský štít - ESSI). Francouzská vláda totiž vyjádřila obavy, že tato iniciativa nezachovává dostatečně evropskou nezávislost, neboť je výrazně závislá na americkém a izraelském vojenském průmyslu.