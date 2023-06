Maďaři nadále spolupracují s Rosatomem, Orbán si totiž stále váží vztahů s agresivním Ruskem

Tiskový mluvčí maďarského premiéra Bertalan Havasi infovmoval agenturu MTI.hu o setkání generálního ředitele ruské jaderné společnosti Rosatom Lichačova s Orbánem. Setkání se zúčastnili také ministr zahraničí Péter Szijjártó a náměstek generálního ředitele Rosatomu Kirill Komarov.

Szijjártó přijal delegaci Rosatomu již dříve. Již brzy podle něj budou zahájeny další důležité přípravné práce na rozšíření jaderné elektrárny Paks. Revidovaný smluvní rámec pak má zajistit další postup při plném respektování bezpečnostních pravidel.

Šéf resortu zahraničí také přivítal rozhodnutí Evropské unie o schválení změny smlouvy o výstavbě dvou nových bloků elektrárny Paks během jednoho měsíce. „Díky těmto změnám smlouvy můžeme projekt urychlit, odstranit spoustu byrokratické zátěže a vyjasnit pravidla jaderné bezpečností, která jsou mnohem přísnější než evropské normy a zaručují, že v Paks bude postavená bezpečná elektrárna,“ vylíčil Szijjártó.

Práce mají být zahájeny začátkem července. „Jak Rosatom, tak my, vláda, jsme odhodláni zajistit, aby nové bloky v Paks byly uvedeny do provozu již na začátku příštího desetiletí, abychom zajistili, že výsledky snižování účtů za elektřinu v Maďarsku budou dlouhodobě udržitelné,“ doplnil šéf maďarské diplomacie.

Paradoxní chování Maďarů

Už v únoru deník Deutsche Welle upozornil na apel maďarského premiéra o zachování vztahů s Ruskem. „Budeme udržovat ekonomické vztahy s Ruskem, a to navrhujeme i našim spojencům,“ řekl. Maďarsko je na Rusku silně závislé v uspokojování svých energetických potřeb.

Pod Orbánovým vedením navázalo s Moskvou silné hospodářské a diplomatické vztahy. Došlo i k uzavření významných dohod o dodávkách ropy, plynu a jaderného paliva. „I když Maďarsko poskytlo Ukrajině pomoc a útočiště Ukrajincům prchajícím před válkou, neznamená to, že jsme se zbavili vztahů s Ruskem, protože by to bylo v rozporu s našimi národními zájmy,“ zdůraznil Orbán.

Pro Budapešť hrozí ve vzduchu zcela nová hrozba – může přijít o předsednictví v Radě Evropské unie. Maďarsko jí má předsedat od července do prosince 2024, kdy bude v EU jen krátce po volbách do Evropského parlamentu. Europoslanci pochybují o schopnostech Budapešti se své role chopit a vyzývají vlády členských zemí k tomu, aby našly adekvátní řešení problému, uvedly EuroZprávy.cz minulý týden.

Dalším z paradoxů maďarského chování je to, že Rusové evidentně nejsou schopni se o jadernou elektrárnu dostatečně dobře postarat. Okupanti vyvíjejí nátlak na personál jaderné elektrárny v Záporoží, uchylují se k zastrašování, provádějí domovní prohlídky zaměstnanců a zakazují kontakt s osobami na území kontrolovaném ukrajinskou vládou. Pracovníci nesmí opustit okupované území.

Rusové navíc do elektrárny poslali personál, který při nástupu ani neměl odpovídající kvalifikaci. Dále ukradli nebo demontovali základní prvky jaderných elektráren a vyřadili z provozu některé počítačové vybavení. Zablokovali přenos informací z automatizovaného systému monitorování jaderné elektrárny, což ohrožuje její bezpečnost.