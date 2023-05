Maďarsko by mohlo přijít o předsednictví EU, zákonodárci chystají rezoluci

Britská královna Alžběta II. zemřela až loni v září v úctyhodném věku 96 let. Nyní vyšlo najevo, že o život jí šlo už v první polovině 80. let minulého století. V roce 1983 navštívila panovnice USA a hrozil ji atentát. Vyplývá to z čerstvě zveřejněných dokumentů FBI.