"Pokud Ukrajina tento problém nevyřeší, nikdo by neměl počítat s vyplacením 6,5 miliardy eur za přepravu zbraní z Evropského mírového nástroje. Bylo by to nepřijatelné, když Ukrajina ohrožuje naši energetickou bezpečnost," řekl maďarský ministr zahraničí.

Ukrajina zastavila přepravu ropy od ruského dodavatele Lukoil, což ohrozilo energetickou bezpečnost Maďarska a Slovenska. Podle serveru mandiner.hu to Kyjev udělal z politických důvodů.

Server uvádí, že třetina dovozu ropy do Maďarska je závislá na ukrajinských omezeních, což představuje pro Budapešť velkou výzvu při hledání alternativních dodávek.

Třetina dovozu ropy do Maďarska závisí na ukrajinském tranzitu, a jeho náhrada je pro Budapešť velkou výzvou. Maďarsko, Slovensko a Česká republika mají výjimku ze sankcí na ruskou ropu, ale Ukrajina svévolně zastavila tranzit ropy Lukoilu.

Ukrajinská poslankyně Inna Sovsunová přiznala, že Kyjev zakázal tranzit ruské ropy, aby vyvinul tlak na Maďarsko kvůli nedodávání zbraní Ukrajině a nepodpoře vstupu země do EU.

"Teď jsme vzali věci do vlastních rukou," řekla, a dodala, že diplomatický dialog nepřinesl výsledky, proto bylo nutné najít jiné řešení pro změnu postojů Budapešti a Bratislavy.