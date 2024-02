Média: Maďarsko schválí vstup Švédska do NATO

Předseda maďarské vlády Viktor Orbán ve své výroční zprávě o stavu země v sobotu prohlásil, že debata o vstupu Švédska do NATO se blíží ke konci a může být ratifikována na úvod jarního zasedání maďarského parlamentu.

Podle exkluzivních informací serveru obě vlády intenzivně jednají již několik týdnů, přičemž se snaží dosáhnout dohody v oblasti vojenského a obranného průmyslu. Maďarsko získalo od Švédska 14 letounů JAS-39 Gripen v rámci nájemní smlouvy uzavřené v roce 2001, kterou naposledy upravili v roce 2012. Tato smlouva vyprší v roce 2026.

Spolupráce mezi oběma zeměmi by se mohla rozšířit i do dalších oblastí obranného průmyslu, což by bylo výhodné pro maďarské ozbrojené síly. Diskuse o této spolupráci proběhla na úrovni předsedů vlád a bude projednána i na středečním jednání Orbánovy vlády.

Mimořádná schůze parlamentní frakce Fideszu se také koná ve středu před hlasováním parlamentu, což znamená, že rozhodnutí vlády o nových zakázkách by mohlo poslancům Fideszu otevřít cestu k hlasování pro vstup Švédska do NATO.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg už dříve tento měsíc v Bruselu prohlásil, že počítá s brzkým přijetím Švédska do Severoatlantické aliance. O schválení členství Švédska v NATO maďarským parlamentem ho totiž nedávno ujistil právě Orbán.

"Před několika dny jsem hovořil s premiérem Viktorem Orbánem, který velmi jasně vyjádřil svou podporu členství Švédska v NATO. Je také zřejmé, že maďarský parlament v současné době nesvolává zasedání, ale má se setkat znovu koncem února. Očekáváme, že rozhodnutí o ratifikaci vstupu Švédska bude brzy přijato. Očekávám, že Švédsko se stane plnoprávným členem v blízké budoucnosti," uvedl Stoltenberg.

Stoltenberg také zdůraznil, že od února 2022 probíhá jeden z nejrychlejších procesů přijetí nových členů v historii NATO. "Finsko a Švédsko podaly žádost v květnu 2022 a obě země byly již v červenci pozvány ke vstupu do aliance. Finsko se stalo plnoprávným členem loni v dubnu a očekáváme, že i Švédsko brzy následuje. To ukazuje, že NATO nejen posiluje, ale také se rozšiřuje."

Máté Kocsis, lídr parlamentní frakce vládní strany Fidesz, také oznámil, že ratifikace vstupu Švédska do NATO by mohla proběhnout na začátku řádného zasedání parlamentu 26. února, přičemž vyzval k setkání švédského premiéra Ulfa Kristerssona s maďarským premiérem Viktorem Orbánem v Budapešti.

Kocsis zdůraznil, že pokud je vstup pro Švédy důležitý, měli by přijít do Budapešti, stejně jako odjeli do Turecka. Podle deníku Népszava však Kocsis nespecifikoval, proč by návštěva Kristerssona v Budapešti byla tak klíčová, zejména poté, co se švédský premiér setkal s Orbánem minulý týden v Bruselu.

Doporučené články Tlak na Maďarsko se zvyšuje. Aliance požaduje schválení přijetí Švédska do NATO za měsíc

Népszava poznamenala, že Budapešť dosud nepředložila žádné relevantní argumenty pro blokování vstupu Švédska do NATO, a zároveň je záhadou, co Maďarsko tímto krokem sleduje. List píše, že Maďarsko čelí vážné diplomatické újmě v této věci.

Dagens Nyheter, švédský deník, informoval, že po bruselském summitu v čtvrtek měl švédský premiér krátký neformální rozhovor s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, i když maďarská strana o této schůzce neinformovala.

Švédský premiér zopakoval, že by se s Orbánem setkal v Budapešti, avšak až po tom, co Maďarsko ratifikuje vstup Švédska do NATO. Maďarsko je poslední členskou zemí, která nepotvrdila přijetí Švédska do Severoatlantické aliance.

Stoltenberg vyjádřil potěšení z nedávného vývoje v Turecku, kde byl dokončen poslední krok ratifikace vstupu Švédska do NATO. Turecký parlament dokument schválil před několika týdny a prezident Recep Tayyip Erdogan ho podepsal. Kandidátský vstup do NATO musí potvrdit všech 31 členských států aliance, a tak zbývá pouze ratifikace ze strany Maďarska.

Maďarsko přitom dlouhodobě prohlašovalo, že nebude poslední, kdo vstup Švédska do NATO schválí. Předseda maďarského Národního shromáždění László Kövér navíc ani nepodporuje vstup Švédska do Severoatlantické aliance. Vyplývá to z rozsáhlého rozhovoru pro server index.hu.

Podle něj není Maďarsko, které jako jediné členské NATO neschválilo rozšíření Aliance, v trapné situaci, a zdůraznil, že někdo musí být i poslední. Kövér poukázal na závazky členských států NATO v případě napadení a tvrdí, že Švédsko si toho není vědomo, což považuje za vážné nedorozumění.

Kövér také vzkázal generálnímu tajemníkovi NATO Jensu Stoltenbergovi, že by celý spor měl být již dávno vyřešen, pokud by Stoltenberg přesvědčoval spíše švédské politiky než se snažil přesvědčit Budapešť.