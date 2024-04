Medvěd na Slovensku opět zranil člověka. Lesník několikrát vystřelil

Ke zraněnému muži, který je lesním pracovníkem, vyjížděla sanitka. "Záchranáři muže po prvotním ošetření transportovali do nemocnice v Liptovském Mikuláši," uvedla mluvčí záchranářů Petra Klimešová pro TASR.

Ochranáři popsali, že k útoku došlo v okrese Liptovský Mikuláš. "Běžící medvěd narazil do lesníka na úzkém lesním chodníku ve svažitém terénu s hustým bukovým porostem. Mladý muž po nárazu spadl a utrpěl zranění," sdělila Kristína Bocková ze státní ochrany přírody. Lesník podle ní v sebeobraně pro výstrahu třikrát vystřelil, aniž by šelmu zasáhl.

Minulý týden se podle úřadů podařilo vypátrat a zneškodnit medvěda, který v březnu napadl několik lidí v Liptovském Mikuláši. Zraněno bylo pět lidí ve věku od 10 do 72 let. Někteří měli škrábance, jiní byli pohryzáni, všichni zranění byli každopádně propuštěni do domácího léčení.

Slovensko aktuálně plánuje další kroky ohledně této problematiky. Ficova vláda již schválila návrh ústavního zákona, který má řešit zvýšený výskyt medvědů v blízkosti lidských obydlí. Zákon má stanovit podmínky, při jejichž splnění bude možné přistoupit k odstřelu problémového jedince.