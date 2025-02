Volby v Německu: AfD se raduje, mladí volí extrémisty. Co zatím víme z výsledků?

Volební účast nejvyšší od roku 1990

Volební účast je nyní 84%, což je nejvyšší účast od sjednocení Německa v roce 1990. To udělalo radost straně Zelených. Té průzkumy přisuzují 13,5 % hlasů, což je o 1,3 % méně, než získali v předchozích volbách. Když se ovšem na volební prty Zelených na obrazovkách ukázala 84% účast, sálem zazněl aplaus.

Mladí volí extrémisty

Dle exit polls 25 procent lidí mezi 18-24 lety volilo extrémní levici (stranu Die Linke) a 27 procent volilo extrémní pravici (AfD). Dalších šest procent volilo levicově orientovanou BSW. Zastoupeny byly ovšem i tradiční strany - CDU (13%), SPD (12%) a Zelení (11%).

SPD se propadá

„Oslavujeme, že volební kampaň je u konce, a těšíme se z každého procenta, které dostaneme, doufáme, že více, než ukazují průzkumy,“ řekl Arnulf Triller z SPD pro server DW. SPD doufá v podporu od mnoha nerozhodnutých voličů. Díky nim se SPD podařilo vyhrát volby v roce 2021. „V těchto časech je důležité, aby SPD pomohla utvářet situaci a udržela sociální rovnováhu,“ dodala další členka SPD Melanie Marx-Bouriat. SPD také doufá v budoucí spolupráci s koalicí stran CDU-CSU.

Následně se ale předpovědělo, že SPD získá pouze 16 procent hlasů. „Toto je historická porážka, opravdu hořký večer,“ řekl Matthias Miersch veřejnoprávnímu vysílateli ARD. „Je jasné, že tyto volby jsme neprohráli za posledních osm týdnů,“ shrnul. „Koalice byla už nějaký čas v bouřlivých vodách a teď byla vyřazena. Jaká vláda bude nyní tvořena, do jaké míry bude SPD moci nebo měla by převzít vládní odpovědnost, to teď prostě nemůžeme říct. Merz má mandát vládnout a budeme muset počkat, jaké konstelace budou možné. … Měli jsme kancléře, který vedl tuto zemi těžkými časy, ale nakonec se mu nepodařilo získat voliče. To je fakt na tento zklamávající večer.“ SPD se nyní nachází na třetím místě, její podpora od posledních voleb klesla o 9,6%.

„Toto je hořký volební výsledek pro Sociálně demokratickou stranu,“ řekl Scholz. „Jsem také zodpovědný za tento volební výsledek,“ řekl a přijal odpovědnost za porážku. Scholz následně pogratuloval Merzovi a CDU/CSU k jejich volebnímu výsledku. Zároveň se vyjádřil i k výsledku AfD: „To není něco, co bychom jen tak zapomněli, nikdy nemůžeme tento výsledek jen přijmout, já osobně nikdy nepřijmu tento druh výsledku.“ Také vyzval k jejímu vyloučení z vlády a ostatní strany vyzval, aby s ní nadále nespolupracovaly.

CDU má vítězství téměř jisté

„My, CDU a CSU, blok Unie, jsme vyhráli tyto volby,“ řekl leader Merz, následovaný dlouhým potleskem od příznivců v přeplněném sále. „Svět na nás nepočká, nebude čekat na dlouhá koaliční jednání. Musíme být schopni jednat znovu rychle, abychom mohli dělat správné věci v Německu, abychom byli znovu přítomní v Evropě a aby svět viděl: Německo má znovu spolehlivou vládu,“ řekl Merz.

Když počáteční exit poll přisoudil straně 29 procent hlasů, účastníkům volební párty dané strany se ulevilo. Nadšená strana ovšem není – doufala ve 30 procent. Předpovězený výsledek naznačuje, že strategie konzervativců nefungovala. Jejich migrační politika evidentně způsobila, že ztratili více hlasů, než kolik získali, a mohla také mobilizovat levicové voliče.

Nyní má ovšem možnost dosáhnout koalice se dvěma dalšími středovými stranami – SPD a CSU, za předpokladu, že se do Bundestagu nedostane FDP. Pokud FDP získá pět procent potřebných pro vstup do Bundestagu, může to znamenat, dvě centristické síly – SPD a blok CDU/CSU – nebudou schopny vytvořit vládní koalici. To by mělo za následek, že pro vznik příští vlády by bylo opět potřeba tří stran. „Velká koalice“ mezi CDU/CSU a SPD by byla nejstabilnější ze všech možných koalic.

Levice se raduje

Německá strana Die Linke se raduje. Odhaduje se, že může získat až osm procent, ačkoliv průzkumy jí ještě v prosinci připisovaly tři procenta. Jan Korte, dlouholetý parlamentní ředitel Strany levice, který odchází z parlamentu, uvedl pro server DW: „Tohle mi zpříjemní mé rozloučení“.

Z výsledku se raduje i jeho stranická kolegyně: „Jsem neuvěřitelně vděčná za tento výsledek, který jasně ukazuje, že náš důraz na sociální témata byl úspěšný,“ řekla spolupředsedkyně strany Heidi Reichinnek. „Bylo naprosto správné poslouchat lidi a jednat. Bylo správné zaměřit se na nájmy a náklady na potraviny. Ukázali jsme, že nejen mluvíme, ale jednáme.“

Ačkoliv CDU již vyloučila spolupráci se Stranou levice, Reichinnek uvedla: „Ať už ve vládě, nebo v opozici, nezáleží na tom, chceme věci změnit. A s tak silnou frakcí v parlamentu to budeme dělat hlasitěji než kdy předtím.“

CSU je potěšená

Zde je patrná jistá vlna potěšení. „Ujasnili jsme, co považujeme za politickou změnu, a ujasnili jsme, že to nemůže zahrnovat Zelené,“ řekl Alexander Dobrindt z Křesťanskosociální unie (CSU) veřejnoprávnímu vysílateli ARD. „Nedokážu si představit koalici s nimi. Naopak: uděláme vše, co je v našich silách, abychom vytvořili koalici, a Zelení nebudou potřeba.“

AfD slaví úspěch

AfD přibližně zdvojnásobila svůj podíl hlasů. Získala podporu téměř 20 procent obyvatel, což ji řadí na druhé místo za CDU-CSU. Její šéfka však míří ještě výš. Dle ní je cílem předběhnout CDU-CSU. „Jsme jediná strana, která zdvojnásobila svůj podíl oproti posledním volbám — zdvojnásobila!“ řekla Weidelová (AfD) podporovatelům v centrále strany v Berlíně a dodala, že strana stále usiluje o roli v příští německé vládě. „Být takto před SPD, nejstarší politickou stranou v Německu, je epochální,“ řekl DW. „A oni (SPD) nepochopili, proč tomu tak je.“ Řekl Albrech Glasser pro server DW. AfD taktéž zaznamenala nejvyšší nárust podpory od minulých voleb – 9,3 procent.