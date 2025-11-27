Německo varuje: Rusko by mohlo zaútočit na NATO už v roce 2029

Libor Novák

27. listopadu 2025 15:36

Johann Wadephul
Johann Wadephul Foto: MSC

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul v úterý upozornil, že nové zpravodajské hodnocení naznačuje, že se Moskva připravuje na možnost budoucího útoku proti některému z členů NATO. To znamená, že během tohoto měsíce jde již o třetí případ, kdy vrcholní němečtí představitelé varovali před potenciální konfrontací s Ruskem v následujících čtyřech letech. Na oficiálním účtu německého ministerstva zahraničí na síti X bylo uvedeno, že hrozba, kterou pro naši zemi představuje Rusko, již není vzdálenou obavou, ale realitou.

Ministr Wadephul doslova řekl, že Putin bedlivě sleduje EU a NATO a že jejich zpravodajské služby naléhavě varují. Rusko si přinejmenším vytváří možnost vést válku proti NATO nejpozději do roku 2029. Proto je nutné společně s partnery a spojenci odstrašit jakoukoli další ruskou agresi.

Generál ve výslužbě Philip Breedlove, bývalý vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě, s těmito závažnými německými hodnoceními souhlasí. V rozhovoru pro Fox News Digital uvedl, že věří, že varování ministra zahraničí obsahuje hodně pravdy a že záměr Ruska vůči Východní Evropě je naprosto jasný.

Generál Breedlove připomněl, že mnozí pozorovatelé zapomněli na rané signály Ruska před plnohodnotnou invazí. Na začátku této fáze rozsáhlé invaze nám Rusko předložilo dva dokumenty, které nazvalo smlouvami, ale NATO je nikdy neuznalo. V podstatě tehdy Putin řekl: „Podepište je, nebo použijeme jiné prostředky.“ Protože jsme je nepodepsali, dozvěděli jsme se, co znamená „nebo použijeme jiné prostředky“, a Putin vtrhl na Ukrajinu již potřetí. Poprvé to bylo na Krymu, podruhé na Donbasu a nyní potřetí v několika osách současně.

Breedlove uvedl, že Putinovy ambice zdaleka přesahují pouze Ukrajinu. Pokud si prý přečtete ony dva dokumenty, což generál udělal mnohokrát, je zřejmé, že záměrem je celá Východní Evropa. Putin hodlá přeskupit bezpečnostní architekturu Východní Evropy zpět do statusu Studené války, kde by kontroloval všechny nárazníkové země a měl tento nárazník mezi sebou a NATO. Na otázku, zda by Rusko mohlo být připraveno k takovému kroku do pěti let, Breedlove odpověděl, že to závisí na rychlosti, s jakou dokáže Moskva obnovit své oslabené síly.

Ukrajina podle generála rozbila ruskou armádu, která je na západ od Uralu hluboce poškozena. Důležitou otázkou zůstává, jestli je Rusko schopné tuto armádu znovu vybudovat a udržet loajalitu ruského lidu. Ruští občané se brzy dozvědí, že se jejich synové a manželé nevracejí domů. Breedlove varoval, že Putin se bude muset potýkat s masivními válečnými ztrátami, které se konzervativně odhadují na ,1 až 1,5 milionu lidí. Upozornil, že během první fáze války, když se domů nevraceli lidé, matky Moskvy povstaly, a to je něco, čemu bude muset pan Putin opět čelit.

Varování německého ministra zahraničí přichází po podobných vyjádřeních ministra obrany Borise Pistoriuse, který řekl listu Frankfurter Allgemeine Zeitung, že válka mezi Ruskem a NATO by „mohla začít v roce 2029“. Někteří analytici se domnívají, že by k tomu mohlo dojít již v roce 2028. Podobná hodnocení přednesli i nejvyšší vojenští velitelé.

Generálporučík Alexander Sollfrank, velitel německého společného operačního velitelství, řekl agentuře Reuters, že Rusko by mohlo zaútočit na území NATO „kdykoli“, přičemž větší útok by mohl být možný do roku 2029, pokud bude pokračovat přezbrojování.

Tato varování přicházejí v době, kdy Spojené státy prosazují navrhovanou mírovou dohodu mezi Ukrajinou a Ruskem. Prezident Donald Trump v úterý prohlásil, že se nesetká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem ani s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, dokud dohoda nebude dokončena nebo ve své finální fázi.

Trump na sociální síti Truth Social uvedl, že bylo dosaženo „obrovského pokroku“ a že v aktualizovaném mírovém plánu zbývá už jen „několik zbývajících bodů neshody“. Americký představitel řekl, že Ukrajina s revidovaným rámcem souhlasila, zatímco Moskva posuzuje nejnovější změny. Jednání probíhala i přes velký ruský noční útok na Kyjev, který si vyžádal nejméně sedm obětí a poškodil energetickou infrastrukturu.

včera

Politico: Evropský parlament požaduje zavedení minimální věkové hranice pro přístup k sociálním sítím

Související

Luftwaffe, ilustrační fotografie Analýza

Opatrnost Německa po druhé světové válce je pryč. Rodí se nová nejsilnější armáda v Evropě

Německo opouští roli opatrného ekonomického giganta a míří k pozici hlavní vojenské síly Evropy. Politické vedení tlačí na rychlou přestavbu Bundeswehru, masivní nábory i bezprecedentní investice do zbrojního průmyslu. Tím ale nevyhnutelně mění rovnováhu na kontinentu, což zneklidňuje Francii, probouzí ostražitost Polska a posouvá těžiště evropské bezpečnosti směrem k Berlínu. Z Německa se může stát klíčová protiváha Rusku – a Evropa se tomu bude muset přizpůsobit.
Německo, ilustrační foto

Německo chystá rázný krok proti Číně: Chce zakázat rizikové technologie

Německá vláda se chystá získat rozšířené pravomoci, které jí umožní zakázat rizikové čínské technologické dodavatele z působení v kritické infrastruktuře země. Poslanci spolkového Bundestagu ve čtvrtek schválili legislativu, jež poskytne Ministerstvu vnitra nové nástroje k zákazu používání komponentů od konkrétních výrobců v kritických sektorech, a to z důvodu kybernetických bezpečnostních rizik.

Více souvisejících

Johann Wadephul

Zdroj: Libor Novák

