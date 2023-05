Na korunovačním koncertě promluví Tom Cruise i Bear Grylls. Některé hvězdy odmítly vystoupit, vstupenky provází problémy

Katy Perry, Lionel Richie, Take That nebo Andrea Bocelli. To jsou jen některá slavná jména, která dnes vystoupí na koncertě při příležitosti korunovace Karla III. Podle televize BBC, která koncert spolupořádá, se očekává i účast prince Williama, který by mohl pronést projev, a k publiku promluví i například i herec Tom Cruise nebo expert na přežití Bear Grylls.

Seznam účinkujících zahrnuje také členy Královského baletu, Královské opery, Královské shakespearovské společnosti, Královské hudební akademie a Královské akademie umění. Koncert, který u hradu Windsor odstartuje ve 21 hodin našeho času, ale od počátku provází i problémy.

Několik umělců ale účast na slavnostním večeru odmítlo. Původně měli vystoupit například Elton John, Ed Sheeran, Adele nebo Robbie Williams, kvůli jiným závazkům se ale nezúčastní. Pozvání odmítla i zpěvačka Kylie Minogue, a to kvůli kvůli rostoucím republikánským náladám v Austrálii.

Celou akci podle serveru Telegraph také provází problémy se vstupenkami. Ačkoliv má být v hledišti zhruba 20 000 diváků, královská rodina rozhodla, že polovina míst bude vyhrazena pro pracovníky přidružených charitativních organizací.

K veřejnosti se tak dostalo pouze 10 000 lístků, které mezi diváky rozdala televize BBC. Záhy ale řada z nich zjistila, že ačkoliv jim přišel e-mail s tím, že si lístky mohou vyzvednout, všechny už byly rozebrány. Mnoho lidí se tak díky pravidlu "kdo dřív přijde ten dřív mele" k lístkům nedostalo a na sociálních sítích dávali svou nelibost hlasitě najevo.