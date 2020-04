Na oslavy nebude čas. Po epidemii koronaviru nás čeká další velká výzva

Vysoká smrtnost v důsledku onemocnění COVID-19 a chaos vyvolaný nejistotou v ekonomické oblasti slouží jako varování před tím, jak by se svět mohl vyrovnat s masovou migrací díky změně klimatu. Podle serveru The Diplomat by měly mezinárodní instituce zahájit pohotovostní plánování.

Schopnost vlád omezit pohyb populace kvůli snaze minimalizovat rozsah šíření viru SARS-CoV-2 je nejnáročnější úkol, kterému čelí jak vyspělé země, tak rozvojové. Když Indie oznámila celostátní karanténu, nenabídla žádný krizový plán pro zahraniční pracovníky, kteří pracovali daleko od domova. To zapříčinilo karavanu tisíců lidí, kteří se snažili dostat zpět do svých domovů stovky kilometrů a počet úmrtí na COVID-19 vzrostl. V Pákistánu a v severní Indii muslimské hnutí Tablighi Jamaat odmítlo uposlechnout vládní nařízení a nadále se chodilo modlit do mešit, a to vedlo k nárustu nakažených COVID-19.

Co můžeme čekat, až bude hrozba viru SARS-CoV-2 potlačena? Pravděpodobně migranty, kteří budou hledat větší prosperitu, jiní budou nuceni k odchodu kvůli ozbrojeným konfliktům, ale většina jich opustí svůj domov v důsledku globální klimatické změny. Současný stav životního prostředí je závažnou příčinou migrace. A naopak: migrace více než v minulosti ovlivňuje stav životního prostředí.

Reakce Itálie na propuknutí pandemie COVID-19 měla světu poskytnout dostatek času na to, aby zajistil ochranná opatření pro své obyvatele a vyhnul se tisícům úmrtí. Ale v dubnu USA překonalo rekord v počtu úmrtí za jeden den. Podobně v roce 2014 prezident Republiky Kiribati Anote Tong uvedl, že země, která byla těžce zasažena pobřežní erozí, je „kanárek, který vyslal silný signál, že my jsme v první linii, ale přijdou další, kteří budou čelit stejné krizi“.

Americký ministr zahraničí John Kerry v roce 2015 varoval Evropu slovy, že „migrace je výzvou pro Evropu kvůli extremismu. „Počkejte, až uvidíte, co se stane, když nebude dostatek vody, dostatek jídla nebo jeden kmen bude bojovat proti druhému o pouhé přežití,“ řekl. Vlády by neměly čekat, ale urychleně jednat o vytvoření mezinárodní úmluvy o migraci.

Vlády zemí světa by si měly vzít ponaučení ze zkušeností, když se snažili uvolnit finanční prostředky pro Itálii pro boj s onemocněním COVID-19 a zřídit mezinárodní fond určený pro země, které by z něj čerpali, pokud budou nuceny přijímat migranty. Otázka v oblasti masové migraci by měla být zodpovězena tak, že bezpečnostní politika zemí by měla konkrétně dořešit krizové plány dříve, než této otázce budeme reálně čelit.