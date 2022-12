Napětí mezi Srbskem a Kosovem roste. Vučić se chce obrátit na NATO

Bylo by to poprvé, co by Bělehrad požádal o rozmístění vojáků v Kosovu na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Srbské bezpečnostní síly nejsou v Kosovu přítomny od roku 1999, kdy Bělehrad ztratil nad svou jižní provincií kontrolu v důsledku náletů NATO.

Bělehrad by chtěl rozmístit až 1000 vojáků, policistů nebo celníků na ortodoxních křesťanských náboženských místech, v oblastech se srbskou většinou a na hraničních přechodech, pokud takové rozmístění schválí velitel mírové mise KFOR.

Kosovo v roce 2008 vyhlásilo nezávislost na Srbsku, které ale tento krok neuznalo a Kosovo stále považuje za součást svého území. Rovněž asi 50.000 Srbů žijících na severu Kosova neuznává autoritu vlády v Prištině. Válka mezi jednotkami srbské armády a kosovskoalbánskými povstalci si vyžádala přibližně 10.000 obětí, z většiny Albánců. Mise KFOR působí v Kosovu od roku 1999 na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN a jejím úkolem je zajistit v zemi mír a stabilitu.