Nastává zlatý věk Ameriky, prohlásil Trump při 250. výročí od vyhlášení nezávislosti

Libor Novák

5. července 2026 8:24

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Spojené státy americké oslavily své 250. výročí od vyhlášení nezávislosti. Americký prezident Donald Trump při této příležitosti vystoupil ve Washingtonu s pozdním nočním projevem, který svým stylem připomínal předvolební kampaň. Před diváky prohlásil, že země teprve začíná a slíbil ji posunout na novou úroveň. Vyzdvihl dosavadní úspěchy státu a zmínil neomezený potenciál USA, přičemž hovořil o příchodu nového zlatého věku Ameriky.

Oslavy čtvrtstoletí země provázelo extrémní počasí a silná vlna veder na východním pobřeží, kvůli čemuž musely být v předchozích dnech zrušeny některé akce, včetně tradiční přehlídky ve Washingtonu a ve Filadelfii. Trumpovo vystoupení na National Mall pak přímo v sobotu večer opozdila silná bouře s blesky, která si vynutila více než dvouhodinovou evakuaci areálu. Prezident na sociálních sítích uvedl, že bouře přinášejí štěstí, a na pódiu později prohlásil, že by mluvil, i kdyby před ním stál jediný člověk ve čtyři hodiny ráno. Návrat lidí po nuceném odchodu označil za příklad americké odolnosti.

Během projevu, který skončil těsně před půlnocí, Trump zopakoval řadu svých typických témat. Opětovně bezdůvodně obvinil své politické rivaly z volebních podvodů a ostře zaútočil na progresivní demokraty, které označil za komunisty představující existenciální hrozbu. Prohlásil, že v zemi komunisty nechce, protože tento systém nikdy nefungoval a fungovat nebude. Již v pátek pod památníkem Mount Rushmore označil stoupence tohoto směru za nepřátele 4. července 1776.

Prezidentovy oslavy s názvem Freedom 250 čelily kritice za to, že z historicky nadstranického svátku udělaly politický nástroj propagandy a prohloubily společenské příkopy. Trump se do centra oslav postavil sám a oddělil své akce od oficiálních programů schválených Kongresem. Během proslovu zmínil také právo na držení zbraní nebo zákon Save America Act. V závěru uvedl, že osud Ameriky je napsán Bohem, a slíbil, že země zůstane na vrcholu a nikdy nepadne.

V hlavním městě panovala přísná bezpečnostní opatření a v ulicích hlídkovaly tisíce příslušníků Národní gardy. Rozruch ve Washingtonu vyvolal také pochod zhruba 400 maskovaných a uniformovaných členů bělošské nacionalistické skupiny Patriot Front, kteří s americkými vlajkami prošli kolem Kapitolu a vlakového nádraží Union Station. Atmosféru v zákulisí oslav dokresloval i stav zrcadlového bazénu pod Washingtonovým památníkem, jehož renovace za 14,7 milionu dolarů měla přinést modrou barvu, ale kvůli masivnímu rozmachu řas zeleň. Trumpova administrativa z nezdaru obvinila vandaly.

Vysoké teploty, které se v den oslav vyšplhaly nad 37 stupňů Celsia, způsobily zdravotní komplikace mnoha lidem. Záchranné složky ve Washingtonu ošetřily přes padesát osob s obtížemi z horka a dvanáct z nich muselo být převezeno do nemocnic. Extrémní počasí navíc zasáhlo energetickou síť na východě USA, kde zůstaly stovky tisíc domácností bez proudu, přičemž jen ve státě Michigan výpadky kvůli silnému větru zasáhly přes 350 tisíc domovů. Omezení dodávek elektřiny postihla i New York, Pensylvánii, Ohio, Illinois a Wisconsin.

Navzdory komplikacím se po Trumpově projevu uskutečnil obří ohňostroj, který organizátoři označili za největší v historii USA. Součástí oslav na National Mall byl rovněž přelet vojenských letadel včetně nového prezidentského speciálu Air Force One v doprovodu stíhaček F-22 Raptor. Prezident během programu představil několik vojenských veteránů a také posádku historické měsíční mise Artemis II. Oficiálních hlavních akcí ve Washingtonu se však viditelně neúčastnil žádný z žijících bývalých amerických prezidentů.

V rámci celonárodních oslav America 250 se po celých Spojených státech konaly sousedské slavnosti a koncerty slavných hudebníků na významných místech, například v New Yorku, Los Angeles či Filadelfii. Organizátoři v kolébce americké nezávislosti Filadelfii navíc zakopali časovou kapsli určenou k otevření za dvě stě let, do níž vložili podepsanou kopii ústavy, láhev Coca-Coly a předměty ze všech států a území USA. Na sídle prvního prezidenta George Washingtona v Mount Vernonu zase složilo přísahu 150 nových občanů z padesáti zemí světa a v New Yorku se odehrál tradiční závod v pojídání hot dogů, který osmnáctým titulem ovládl Joey Chestnut.

K významnému jubileu se vyjádřili všichni čtyři žijící bývalí prezidenti USA. Joe Biden ve svém vzkazu připomněl myšlenku rovnosti všech lidí z Deklarace nezávislosti a upozornil, že naplňování tohoto slibu je stále nedokončeným procesem. Barack Obama se přidal s apelem, že každá generace musí navázat na práci té předchozí, chránit správné věci a opravovat to, co je špatně.

George W. Bush zdůraznil, že budoucích 250 let vyžaduje, aby Američané byli aktivními občany, nikoli pouhými diváky, a zajímali se o blaho svých komunit. Bill Clinton se zaměřil na současnou politickou situaci a poznamenal, že země toto milník oslavuje v období hlubokého rozdělení, nových otázek o roli Ameriky ve světě a vážných hrozeb pro samotné demokratické instituce.

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