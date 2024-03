Netanjahu poškozuje Izrael, tvrdí Biden. Varoval před ofenzivou v Rafahu

Přes 38 procent voličů by aktuálně podpořilo ve sněmovních volbách nejsilnější opoziční hnutí ANO. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar CZ pro diskuzní pořad České televize Otázky Václava Moravce. Ze současných parlamentních stran by se do Poslanecké sněmovny nedostali lidovci.